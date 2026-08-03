Ile Maurice: Rakesh Bhuckory réplique avec une démonstration d'IA

L'Affaire Mercantile & Maritime Group (MMG) continue d'alimenter le débat politique. Entre les accusations «d'irrégularités» formulées par l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors du premier meeting du Mouvement socialiste militant (MSM) après les élections générales, mercredi sur la place des taxis à Flacq, et la riposte publique du Chief of Staff du Prime Minister's Office (PMO), Rakesh Bhuckory (photo), les versions s'opposent.

Devant une foule acquise à sa cause, mercredi à Flacq, Pravind Jugnauth est longuement revenu sur son passage à la Financial Crimes Commission (FCC) où il a été interrogé dans le cadre de l'affaire MMG. L'ancien chef du gouvernement affirme avoir relevé ce qu'il considère comme des irrégularités avant même son audition. «Avan mo ale mem monn fini trouve ena bann esanz ant bann dimounn dan biro Premie minis ek FCC. Pe donn instriksion bann ofisie FCC», a-t-il déclaré. Il a également indiqué avoir appris que Rakesh Bhuckory avait fait une déposition auprès du Central Criminal Investigation Department (CCID) au sujet de prétendus messages WhatsApp fabriqués. Réclamant une enquête «juste, indépendante et impartiale», Pravind Jugnauth a soutenu que «certaines personnes à la FCC sont utilisées comme des outils politiques».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de polémique autour de captures d'écran diffusées le 25 juillet au sein d'un groupe WhatsApp baptisé Public Interest. Les images relayées sur les réseaux sociaux montrent ce qui est présenté comme une conversation entre plusieurs utilisateurs, dont l'un utiliserait un numéro de téléphone attribué à Rakesh Bhuckory. Les échanges évoquent notamment une stratégie nommée Trojan Horse Attack contre l'ex-Premier ministre. À ce stade, l'authenticité de ces captures d'écran n'a pas été établie.

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Jeudi, le 30 juillet, Rakesh Bhuckory est sorti de son silence lors d'une émission diffusée sur une radio privée. Il a catégoriquement rejeté les accusations et affirmé que les conversations WhatsApp qui lui sont attribuées sont le résultat d'une manipulation réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle. Selon lui, il a été alerté depuis samedi dernier que son numéro apparaissait dans ces échanges. Il affirme avoir immédiatement informé le PMO puis avoir porté plainte aux Casernes centrales. Au cours de son intervention, il a également effectué une démonstration visant à montrer comment des outils d'intelligence artificielle peuvent, selon lui, être utilisés pour modifier une conversation en y insérant les numéros de téléphone de différentes personnalités. Nous avons sollicité une réaction de Pravind Jugnauth à la suite de cette intervention. Contacté hier, l'ancien Premier ministre a fait savoir qu'il ne souhaitait pas commenter les déclarations de Rakesh Bhuckory pour le moment.