Afrique de l'Ouest: Marché régional des titres publics - Le Sénégal lève 71,5 milliards de FCfa, au-delà de son objectif

1 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar FEDIOR

Le Sénégal a mobilisé 71,5 milliards de FCfa sur le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa), à l'issue d'une adjudication de bons et d'obligations assimilables du Trésor organisée vendredi dernier. Ce montant dépasse l'objectif initial de 65 milliards de FCfa.

Le Sénégal continue de bénéficier de la confiance et de susciter l'intérêt des investisseurs pour ses émissions souveraines. Selon les résultats publiés par Umoa-Titres, les soumissions ont atteint 82,98 milliards de FCfa, soit un taux de couverture de 127,67 %. Au final, le Trésor a retenu 71,5 milliards de FCfa, correspondant à un taux d'absorption de 86,16 % des offres reçues.

L'émission portait sur trois maturités : un bon assimilable du Trésor (Bat) à 364 jours et deux obligations assimilables du Trésor (Oat) de trois et cinq ans. Le Bat à un an a enregistré la plus forte demande avec 34,3 milliards de FCfa retenus et un taux d'absorption proche de 100 %, traduisant la préférence des investisseurs pour les placements de courte durée.

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Les Oat à trois et cinq ans ont permis de lever respectivement 23,4 milliards et 13,8 milliards de FCfa. Si l'obligation à trois ans a été largement souscrite, celle à cinq ans a fait l'objet d'une sélection plus rigoureuse, avec un taux d'absorption de 54,7 %, signe d'une plus grande prudence des investisseurs sur les échéances longues.

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Les rendements moyens pondérés se sont établis à 7,65 % pour le BAT à un an, 7,95 % pour l'OAT à trois ans et 8,17 % pour l'OAT à cinq ans. Cette progression des taux selon la durée reflète la rémunération plus élevée exigée par les investisseurs pour les placements à long terme.

Les souscriptions proviennent principalement du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et du Mali, illustrant le caractère intégré du marché régional des titres publics.

Cette opération, dont le règlement est prévu le 3 août 2027, s'inscrit dans le programme de financement du Trésor sénégalais et confirme sa capacité à mobiliser des ressources sur le marché régional malgré un contexte de financement encore exigeant.

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