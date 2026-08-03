Sénégal: Grand Magal de Touba - Sept morts recensés dans 68 accidents de la circulation à la veille de l'événement

À vingt-quatre heures du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a enregistré sept décès dans 68 accidents de la circulation. Dans un communiqué, les secouristes appellent les usagers de la route à faire preuve de la plus grande prudence.

Selon la BNSP, 85 interventions ont été effectuées jusqu'au vendredi 31 juillet 2026, dont 68 concernaient des accidents de la circulation. Ces sinistres ont fait 36 victimes, parmi lesquelles sept personnes décédées. Les sapeurs-pompiers précisent que l'un des corps sans vie était un conducteur de cyclomoteur qui circulait sans casque.

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Face à cette situation, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers rappelle aux conducteurs de deux-roues l'obligation de porter un casque de sécurité. Elle souligne qu'à l'occasion de l'édition 2025 du Grand Magal, quatorze conducteurs de cyclomoteurs avaient perdu la vie alors qu'ils circulaient sans casque.

La BNSP invite également l'ensemble des usagers de la route à respecter le Code de la route, à porter la ceinture de sécurité, à éviter les excès de vitesse, les dépassements dangereux ainsi que les surcharges des véhicules, afin de réduire les risques d'accidents durant cette période de forte affluence.