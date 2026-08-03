Sénégal: MMA - Moustapha Diakhaté bat Darryl Walker

1 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le combattant sénégalais de la MMA (Arts martiaux mixtes), Moustapha Diakhaté, a remporté vendredi soir son premier en mettant fin au combat dès le premier round face à l'Américain Darryl Walker.

Moustapha Diakhaté a gagné par TKO son tout premier combat au sein de la Professional Fighters League (PFL). Le champion sénégalais de la MMA s'est imposé avec autorité en mettant fin au combat dès le premier round face à l'Américain Darryl Walker.

Opposé à Darryl Walker dans la catégorie des mi-lourds, Diakhaté a montré son talent face à son adversaire, quelques semaines après avoir officialisé sa signature avec la PFL, en juin dernier.

Rendant gloire au Tout-Puissant, Moustapha Diakhaté s'est réjoui de sa prouesse. Le combattant de 25 ans confie qu'il s'est inspiré de son guide spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba.

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« Dans deux jours, on va célébrer le grand modèle de Touba. Pendant cette préparation, j'ai utilisé vraiment l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Il m'est arrivé beaucoup de choses.

Mais grâce à son courage qu'il a eu pendant son voyage (Ndlr : exil forcé), grâce à sa persévérance et sa foi, j'ai utilisé cet héritage pour m'en servir », a-t-il indiqué.

En réalité, Moustapha Diakhaté souligne qu'il s'était blessé trois semaines avant le combat avec deux blessures à l'épaule. D'ailleurs, note-t-il, il doit se faire opérer après son combat.

« Mais grâce à Cheikh Ahmadou Bamba et à l'art, j'ai pu tenir jusqu'à la fin. Car, j'ai pensé à son héritage. Et je dois défendre son héritage pour le Magal. Bon Magal à tous », a-t-il lancé avec enthousiasme.

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