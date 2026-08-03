Sénégal: Xassida « Les Clefs de la joie » - 374 vers au service de la foi et de l'amour du Prophète

La poésie intitulée « Les clefs de la joie, de la sécurité et du Paradis dans la prière et le salut adressés à celui qui établit la Sunna » compte parmi les oeuvres poétiques les plus précieuses laissées par l'imam, le gnostique (ՙārif bi-llāh), le rénovateur des fondements de la religion et serviteur du Prophète fidèle صلى lللo علىo وسلم, Cheikh Ahmadou Bamba , que Dieu l'agrée. Il s'agit d'une composition à la fois scientifique, spirituelle et éducative, qui réunit la pureté de la croyance, la perfection du monothéisme, la sincérité de l'amour envers le Messager de Dieu صلى lللo علىo وسلم, la prière et la paix sur lui, ainsi que l'esprit de servitude et de gratitude envers Dieu Très-Haut. Elle est ainsi devenue l'une de ses plus grandes oeuvres, tant par son importance que par son impact dans l'éducation spirituelle et la conduite des âmes.

Cheikh Ahmadou bamba, commença la composition de cette noble poésie à la ville bénie de Touba en l'an 1306 de l'Hégire. Alors qu'il en poursuivait la rédaction, on lui annonça la naissance d'un enfant qu'il eut de son honorable épouse, Sokhna Hawa Boussa. Il accueillit cette immense faveur divine avec louange et reconnaissance, la considérant comme une effusion de la grâce divine, et exprima sa gratitude envers son Seigneur en évoquant Ses bienfaits, conformément à la parole du Très-Haut : « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le ».

À cette heureuse occasion, il composa ses vers célèbres :

« Ô noble dont la grâce est du Créateur,

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Ô toi par qui la pauvreté s'est éloignée de moi. »

Ces vers, qu'il a liés aux lettres de « Le jour demois de Rajab », témoignent de sa haute éthique envers Dieu Tout-Puissant, puisqu'il attribue tout bienfait exclusivement à son Seigneur, affirmant que tout ce qu'il reçoit n'est qu'un pur don divin et une grâce céleste, sans aucune puissance ni capacité de sa part.

Par la suite, Dieu voulut qu'il traverse la période de la retraite dans le désert, l'une des étapes les plus importantes de son parcours spirituel et de son combat intérieur. Il s'y isola pour adorer son Seigneur, se consacrer à la méditation et intensifier ses invocations. À son retour, il révisa cette composition, la réorganisa, en poliça les expressions et en corrigea les vers à Ndiéène diolof jusqu'à ce qu'elle prenne sa forme finale, celle qui fut reçue avec acceptation par les savants et les disciples, et qui demeure la version authentique transmise jusqu'à nos jours.

Cette noble poésie s'appuie sur le fondement coranique majestueux établi par le verset de la sourate Al-Ahzab :

« Certes, Dieu et Ses anges prient sur le Prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui des salutations abondantes. »

Cheikh al-Khadim a fait de ce verset le pilier central de son oeuvre, et en a tiré son objectif principal : la prière et la paix sur le Prophète Muhammad صلى lللo علىo وسلم. C'est pourquoi il lui donna ce titre significatif : « Les clefs de la joie, de la sécurité et du Paradis », indiquant que la prière sur le Prophète صلى lللo علىo وسلم constitue l'une des plus grandes clefs du bonheur, l'une des causes de la sécurité et un moyen d'obtenir l'agrément divin et le Paradis.

La poésie s'organise autour de thèmes complémentaires qui constituent la structure intellectuelle et spirituelle de l'école de cheikh Ahmadou bamba, parmi lesquels :

L'affirmation de l'unicité de Dieu, Sa transcendance au-dessus de toute imperfection, et la manifestation de Sa perfection et de Sa majesté.

La glorification du Prophète صلى lللo علىo وسلم, la prière et le salut sur lui, ainsi que l'exposé de la noblesse de son rang.

Des panégyriques prophétiques élevés, révélant la profondeur de l'amour du Cheikh pour le Meilleur des créatures صلى lللo علىo وسلم et la noblesse de son adab envers lui.

La louange de Dieu, la reconnaissance de Ses bienfaits et la proclamation de Ses faveurs, conformément à l'éthique coranique de la gratitude.

Cette composition compte trois cent soixante-quatorze vers et est écrite a bahrou rajaz, un poétique caractérisé par sa cadence claire, sa facilité de mémorisation et son aptitude à exposer les sciences et les connaissances. Cheikh al-Khadim y fit preuve d'un grand art, produisant des vers cohérents, solidement construits, harmonieux et puissants dans leur rythme, réunissant la beauté de l'expression, la richesse de l'imagerie et la profondeur des significations doctrinales, spirituelles et éducatives.

Ainsi, « Les clefs de la joie, de la sécurité et du Paradis » occupe une place éminente parmi les poèmes de cheikh Ahmadou bamba. Les savants la considèrent comme l'une des oeuvres les plus nobles consacrées à la prière sur le Prophète صلى lللo علىo وسلم, car elle ne se limite pas au simple éloge prophétique : elle fait de la prière et du salut sur lui un véritable chemin de construction de la foi, de consolidation du monothéisme, de vivification de la gratitude, de purification des âmes et de rattachement des coeurs à leur Créateur par l'amour de Son Messager صلى lللo علىo وسلم.

Elle mérite ainsi pleinement son titre : une clef de la joie humaine, une source de sécurité et une voie vers le Paradis, comme le révèlent son intitulé éloquent, ses objectifs sublimes et ses contenus coraniques et prophétiques.