Congo-Kinshasa: 1er août à Kinshasa - Les cimetières pris d'assaut à l'occasion de la Journée des parents et du souvenir des disparus

De nombreuses familles se sont rendues, ce samedi, dans les cimetières de Kinshasa pour rendre hommage à leurs proches décédés, à l'occasion de la Journée des parents et du souvenir des disparus, célébrée chaque 1er août en RDC. Recueillement, entretien des sépultures et prières ont rythmé cette journée marquée par une forte affluence dans les principaux cimetières de la capitale.

Dès les premières heures de la journée, les arrêts de bus et plusieurs stations-service de Kinshasa ont connu une affluence inhabituelle. Parents, enfants et proches ont pris la direction des cimetières de Kinsuka, Mingadi, Kintambo et de la Gombe.

Munis de balais, de pots de peinture, de brosses, de fleurs et d'autres équipements, les visiteurs se sont employés à nettoyer, embellir et entretenir les tombes de leurs proches.

À l'entrée des cimetières, un important va-et-vient de véhicules a été observé. Certains arboraient des rameaux fixés sur le pare-brise ou les rétroviseurs, une pratique associée à cette journée de recueillement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'intérieur des cimetières, plusieurs jeunes ont proposé leurs services aux familles. Nettoyage des tombes, désherbage, réhabilitation des sépultures, des croix ou remise en état des caveaux figuraient parmi les prestations les plus sollicitées.

Pour ces jeunes, cette journée constitue également une opportunité de générer des revenus grâce à la forte fréquentation des lieux.

Des comportements qui interpellent

Dans les cimetières de Kinsuka, Mingadi et Kintambo, certains visiteurs ont été contraints de marcher sur des tombes pour accéder à celles de leurs proches, en raison du manque d'allées aménager ou par manque de vigilance. Cette situation a suscité des réactions parmi plusieurs familles présentes, indignées par ce manque d'entretien dans ce lieu de repos.

Au cimetière de la Gombe, l'ambiance était marquée par le silence, les prières et le recueillement. Les visiteurs y rendaient hommage à leurs proches dans un climat calme. Pour les familles ne retrouvant plus l'emplacement d'une sépulture, le bureau du cimetière est resté un passage incontournable.

Chaque 1er août, cette journée rappelle l'importance de préserver la mémoire des disparus tout en honorant le rôle des parents dans la société congolaise. Pour de nombreuses familles de Kinshasa, elle demeure un moment de fidélité aux générations qui les ont précédées.