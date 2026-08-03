Congo-Kinshasa: La MONUSCO lance un projet d'engagement communautaire pour freiner l'épidémie d'Ebola à Djugu

Après avoir renforcé les capacités logistiques des équipes médicales, la MONUSCO mise désormais sur la confiance et l'implication directe des populations pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola. Un nouveau projet de sensibilisation a été officiellement lancé ce jeudi 30 juillet à Miala, dans le territoire de Djugu, en Ituri.

Cette initiative marque un tournant dans la riposte en Ituri. La mission onusienne, à travers sa section de Démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire (DDRC), passe du soutien matériel à une approche sociale et de proximité.

Des ex-combattants mobilisés comme relais de santé

Ce projet est exécuté sur le terrain par deux organisations locales : Hope for Peace and Development et le Réseau des Associations pour le Développement Durable. L'un de ses nouveaux aspects réside dans l'implication directe des bénéficiaires du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS).

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Ces anciens combattants en processus de réintégration sociale vont désormais oeuvrer comme relais communautaires. Leur mission principale sera de renforcer la confiance des populations locales, de combattre les rumeurs persistantes sur Ebola et de briser les réseaux de désinformation qui nuisent à l'efficacité des soins.

Les activités ont débuté ce jeudi à Miala par une session de renforcement des capacités. Cette rencontre a réuni une diversité d'acteurs clés de la chefferie : des leaders communautaires, des autorités religieuses et coutumières, ainsi que des représentants des associations de femmes et de jeunes.

Le déploiement de ce programme ne va pas s'arrêter là. Le projet sera très prochainement étendu aux localités de Balingina-Sota et de Tchomia.

Plus de 20 000 personnes ciblées

Selon la MONUSCO, près d'une centaine de bénéficiaires seront formés dans le cadre de cette initiative. Plus de 20 000 personnes seront sensibilisées grâce à des dialogues communautaires, des émissions de radio et un mécanisme de suivi des rumeurs visant à contrer la désinformation.

Pour la Mission onusienne, l'adhésion des communautés constitue un levier essentiel pour renforcer l'efficacité de la riposte contre Ebola tout en contribuant aux efforts de stabilisation dans la province de l'Ituri.