Sénégal: Magal 2026 - Près de 20 000 pèlerins transportés vers Touba en trois jours (Dem Dikk)

1 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar, 1 er août (APS) - La société nationale de transport Dem Dikk (DD) a transporté en trois jours 19 714 voyageurs vers Touba, dans le cadre du Grand Magal, a annoncé, samedi, son secrétaire général, Thierno Seydou Diop.

"À date, 939 voyages ont été effectués et pas moins de 19 714 voyageurs transportés. Ce sont des chiffres provisoires arrêtés à 12h30 et les statistiques définitives seront communiquées à la fin de la journée", a-t-il déclaré lors d'un point de presse tenu samedi à la gare de Colobane à Dakar.

Selon lui, les opérations de convoyage des pèlerins ont débuté le 30 juillet et se poursuivent jusqu'à la fin de la journée de samedi, avant une interruption prévue dimanche.

Les rotations pour le retour des fidèles reprendront à partir du 3 août avec " le même dispositif, les mêmes équipes, le même nombre de bus et d'équipages", a précisé M. Diop.

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Le secrétaire général de Dem Dikk a indiqué que " l'entreprise a maintenu ses points de départ habituels, notamment à Colobane, à l'Arène nationale et au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, afin de faciliter l'embarquement des pèlerins.

Il a également évoqué la mise en service, cette année, d'un Centre de contrôle opérationnel, présenté comme l'une des principales innovations du dispositif.

"Les statistiques nous sont communiquées en temps réel. Le centre suit les itinéraires, les bus, le comportement des conducteurs ainsi que le déroulement des opérations entre Dakar et Touba", a-t-il expliqué.

Thierno Seydou Diop a salué l'engagement des agents de Dem Dikk ainsi que l'accompagnement des forces de défense et de sécurité dans la mise en oeuvre de cette opération de transport dédiée au Grand Magal de Touba.

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