Sénégal: Magal 2026 - La SEN-CSU ouvre deux centres d'enrôlement à Touba

Touba — L'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) a ouvert deux centres d'enrôlement et de production instantanée de cartes à Touba, à l'occasion du Grand Magal, afin de rapprocher ses services des pèlerins et élargir l'accès des bénéficiaires, a indiqué, samedi, le chef du service régional de Diourbel, Pape Malick Kane.

"Nous avons décidé de renforcer nos équipes pour profiter du Grand Magal de Touba et mener une vaste campagne de sensibilisation et d'enrôlement des bénéficiaires de la couverture assurantielle de la SEN-CSU. Deux centres d'enrôlement ont été ouverts, l'un à Darou Marnane et l'autre en face de la Grande Mosquée de Touba", a déclaré M. Kane lors d'une rencontre avec des journalistes.

Selon M. Kane, l'opération a démarré par une campagne de sensibilisation et de communication lancée la semaine dernière pour informer les populations sur les prestations offertes par la SEN-CSU et les modalités d'adhésion.

Il a précisé que le dispositif permet désormais aux usagers d'être enrôlés et de recevoir immédiatement leurs cartes d'assuré dans les centres installés à Touba.

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"Aujourd'hui, lorsqu'une personne est enrôlée, sa carte est produite automatiquement. Elle repart avec un document immédiatement fonctionnel", a-t-il souligné.

Pape Malick Kane a précisé que la carte donne accès aux soins dans toutes les structures sanitaires conventionnées sur l'ensemble du territoire national, grâce aux accords conclus entre la SEN-CSU et les établissements de santé.

"Quel que soit le lieu où la personne est enrôlée, elle peut utiliser sa carte partout au Sénégal. C'est l'un des principaux avantages du nouveau système que nous avons mis en place", a-t-il insisté.

La production des cartes a démarré vendredi et se poursuivra pendant quatre jours, a-t-il indiqué, ajoutant qu'un bilan définitif sera établi lundi.

Selon les premières estimations, près d'une centaine de cartes avaient déjà été produites.