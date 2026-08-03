Sénégal: Retrouver le statut A de la CNDH - 'Une priorité nationale', selon le chef de l'État

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré avoir érigé au rang de priorité nationale, la ré accréditation de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) du Sénégal au statut A, symbolisant la plus haute reconnaissance accordée à une instance nationale par l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits humains.

"La ré accréditation au statut A constitue une priorité nationale. J'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de conduire dans les meilleurs délais le processus de désignation des commissaires, suivant une procédure ouverte, transparente et inclusive", a notamment déclaré le chef de l'État.

Il recevait vendredi au Palais de la République une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par sa présidente, Amsatou Sow Sidibé, venue lui présenter les rapports annuels de l'organe sur les exercices 2023, 2024 et 2025.

Le président Faye a en même temps promis que des mesures d'accompagnement seront prises, notamment pour renforcer les moyens de fonctionnement de la Commission et améliorer ses conditions d'installation, précisant que ses besoins feront l'objet "d'un examen attentif".

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Premier exercice de ce type depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 septembre 2024, cette présentation constitue, selon le chef de l'État, "un moment fort de la vie institutionnelle et un précieux instrument de transparence de l'action publique", permettant d'évaluer les progrès, les défis et les perspectives en matière de droits humains.

A ses yeux, la perte du statut A par la Commission nationale en 2012 interpelle l'ensemble des acteurs, s'agissant notamment des répercussions du retrait de ce statut sur sa visibilité, sa crédibilité et son influence au niveau régional et internationale.

Le chef de l'État a également salué le travail de veille, de médiation, de sensibilisation et de formulation de recommandations accompli par la CNDH, qu'il considère comme un acteur essentiel de la consolidation de l'État de droit, de la démocratie, de la paix et de la cohésion sociale.

Il a, par ailleurs, marqué son accord de principe pour accompagner l'institutionnalisation du Prix national des droits de l'Homme, proposé par la Commission, et indiqué que l'édition 2026, consacrée aux droits des personnes handicapées, pourrait être placée sous son haut patronage.

Abordant les préoccupations soulevées dans les rapports, le président de la République a annoncé que les décrets d'application de la loi d'orientation sur les personnes handicapées seront étudiés, de même que la relance du processus d'adoption du Code de l'enfant, dans une démarche qu'il souhaite inclusive et participative.

Concernant les conditions de détention, il a rappelé qu'un vaste programme était en cours d'élaboration pour améliorer la prise en charge des détenus et humaniser davantage l'univers carcéral, tout en réaffirmant que, conformément à la politique pénale du Sénégal, "la liberté reste le principe et la détention l'exception".

Le président de la République a enfin assuré que toutes les recommandations formulées par la Commission recevront toute l'attention requise, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.