Congo-Kinshasa: Suspension des activités de chasse dans la Réserve de faune à okapis d'Epulu

Les activités de chasse et de piégeage sont suspendues dans la Réserve de faune à okapis (RFO) d'Epulu, dans le territoire de Mambasa (Ituri). Selon les responsables de ce patrimoine mondial, cette décision fait suite à l'arrêté du gouverneur de province signé le 29 juillet dernier. L'objectif consiste à protéger la faune sauvage afin de favoriser la reproduction des animaux et de prévenir la disparition des espèces protégées.

Dans un communiqué officiel publié le 30 juillet, la Réserve de faune à okapis informe tous les chasseurs et piégeurs, enregistrés ou non, qu'aucune activité de chasse ou de piégeage n'est autorisée du 1er août au 30 novembre prochain à l'intérieur de la réserve, située dans la province de l'Ituri et sur une partie de celle du Haut-Uele.

Selon les responsables de la RFO, cette mesure vise à protéger les espèces rares et menacées, notamment les ongulés, tels que les chevreuils, les cerfs et les sangliers, mais aussi les primates, dont les okapis, les gorilles de montagne et d'autres animaux protégés.

Berce N'Safuansa, directeur du Projet de conservation de l'Okapi à la RFO, explique le bien-fondé de cette décision :

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« La loi congolaise autorise les autorités à prolonger ou à instaurer une fermeture exceptionnelle pour certaines espèces ou dans certaines régions lorsque c'est nécessaire pour permettre à la faune de se reconstituer. Mais aussi, il faut préserver l'équilibre des écosystèmes et la biodiversité. »

Depuis un an et demi, trois okapis (deux mâles et une femelle) sont en captivité à la station de la Réserve de faune à okapis d'Epulu, dans le territoire de Mambasa.