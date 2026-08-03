Afrique de l'Ouest: Le Burkina a besoin du Togo

Le Burkina Faso veut intensifier les échanges avec le secteur privé et augmenter ses investissements dans la logistique régionale. En mission de prospection à Lomé, une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a engagé des discussions avec les autorités togolaises et la Chambre de commerce et d'industrie du Tog.

Conduite par Fousséni Koné, directeur général adjoint chargé des Infrastructures de développement durable de la CCI-BF, la délégation burkinabè est venue identifier de nouvelles opportunités de partenariat.

Principal axe de cette coopération : la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA). Le secteur privé burkinabè prévoit d'y accroître sa présence.

Ouagadougou affiche sa volonté de tirer davantage parti des infrastructures logistiques togolaises pour renforcer la compétitivité de son économie, une démarche qui s'inscrit dans la dynamique d'intégration économique sous-régionale, au profit des pays de l'hinterland, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel (AES, Burkina, Mali, Niger).

Des pays enclavés qui ont besoin du port de Lomé pour leurs échanges.