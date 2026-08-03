Afrique de l'Ouest: Mariama Tidiany Coundoul, lauréate du Prix africain CEDEAO de l'économie verte

L'élève-ingénieure des travaux en spécialité agriculture à l'Institut supérieur de formation agricole et rurale (ISFAR) ex ENCR de l'Université Alioune Diop à Bambey, Mariama Tidiany Coundoul, a été distinguée par le Prix africain CEDEAO de l'économie verte, une récompense décernée dans le cadre du Salon international de l'entrepreneuriat féminin (SIEF 2025), en reconnaissance de ses innovations en faveur de la préservation de l'environnement.

Étudiante en troisième année de Licence à l'Institut supérieur de formation agricole et rurale (ISFAR, ex-ENCR) et fondatrice du projet green nopal keur, Mariama Tidiany Coundoul s'est illustrée avec son initiative qui transforme le cactus, une plante envahissante, ainsi que des déchets agricoles en charbon écologique, charbon actif et biochar, a-t-on appris du père de la lauréate Cheikhou Tidiane Coundoul, inspecteur de Spécialité de la Formation professionnelle et technique.

Cette innovation s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire en proposant une valorisation de ressources peu exploitées pour répondre à des enjeux liés à la gestion des déchets, à la transition écologique et à une agriculture plus durable, indique-t-on.

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Ce projet propose une réponse qui conjugue innovation, valorisation des ressources locales et agriculture durable, illustrant le potentiel des solutions entrepreneuriales fondées sur les principes de l'économie verte allant dans le sens d'accompagner les transitions environnementales en Afrique, soulignent les initiateurs.

La distinction qui lui a été attribuée récompense son engagement en faveur d'un entrepreneuriat responsable, de la protection de l'environnement et de la promotion d'une économie durable, selon la même source.

Elle met également en lumière des initiatives portées par des femmes entrepreneures africaines autour des solutions innovantes au service du développement durable.

Le projet Mariama Tidiany Coundoul est également nominé pour le Grand Prix africain YAS de l'entrepreneuriat féminin, où il figure parmi les favoris d'une compétition réunissant 80 nominées, renseignent les mêmes documents reçus de son père par ailleurs et directeur du Centre de perfectionnement des artisans ruraux (CPAR) de Sédhiou.