Afrique: CAN Féminine 2026 - Le Mali se relance, le Cameroun domine le groupe D

Dakar — Le Mali a relancé ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 de football en s'imposant face au Cap-Vert (3-2), dimanche à Fès au Maroc, lors de la deuxième journée du groupe D.

Dans une rencontre spectaculaire, les Aiglonnes ont décroché leur premier succès du tournoi. Cette victoire permet au Mali de totaliser trois points et de revenir à hauteur du Ghana, tout en conservant ses chances de qualification avant la dernière journée.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Cameroun a validé son billet pour les quarts de finale en battant le Ghana (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ngah sur penalty à la 19e mn. Les Camerounaises enchaînent ainsi une deuxième victoire en autant de matchs et prennent seules la tête du groupe avec six points.

À l'issue de cette deuxième journée, le Cameroun domine le groupe D avec 6 points, devant le Ghana (3 points), le Mali (3 points) et le Cap-Vert (0 point).

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La compétition se poursuivra lundi avec les rencontres de la troisième et dernière journée du groupe A. À Rabat, le Sénégal affrontera le Maroc à partir de 20h GMT, tandis qu'au même moment, l'Algérie sera opposée au Kenya.

Les Lionnes du Sénégal abordent cette ultime journée avec l'ambition de décrocher une qualification pour les quarts de finale. Battues lors de leur entrée en lice, elles ont relancé leur campagne en dominant le Kenya (1-0), lors de leur deuxième sortie.

Avec cette victoire, les Sénégalaises occupent la troisième place du groupe avec trois points, à égalité avec l'Algérie, deuxième, mais derrière le Maroc, leader avec six points.