Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 aout 2026

revue de presse

Égypte : Un séisme de magnitude 5,5 secoue la région de Suez

Un séisme de magnitude 5,5 a secoué l'est de l'Égypte dans la nuit de dimanche à lundi, à une quarantaine de kilomètres au nord de Suez, selon l'Institut national de recherche en astronomie et géophysique.

Les secousses ont été ressenties dans plusieurs régions du pays, notamment au Caire et jusqu'à El-Arish, près de la frontière avec la bande de Gaza.

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À la suite de la secousse, le ministère égyptien de la Santé a activé les plans d'urgence et placé les services d'ambulance en état de préparation maximale. Les autorités ont indiqué qu'aucune victime ni aucun dégât majeur n'avaient été signalés dans l'immédiat. [Source Africanews]

Cameroun : « Paul Biya est en vie. Le Président n’a pas démissionné », Yaoundé rompt le silence

Le gouvernement camerounais a réagi publiquement à l’absence prolongée de Paul Biya. Pour la première fois depuis le départ du chef de l’État, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, s’est exprimé sur la situation du Président, absent du pays depuis le 7 juin 2026.

Dans une déclaration accordée à RFI, le ministre a assuré que le Président était toujours en vie, qu’il n’avait pas quitté ses fonctions et qu’aucune vacance du pouvoir n’avait été constatée. Il a également indiqué que le retour de Paul Biya au Cameroun était attendu prochainement, sans avancer de date précise. René Emmanuel Sadi a rejeté les demandes formulées par plusieurs responsables de l’opposition visant à faire constater une vacance de la Présidence. [Source Afrik.com]

La Guinée intègre le cercle de l’ECO en maintenant le franc guinéen comme étendard national

Alors que les dirigeants ouest-africains, réunis à Lungi en Sierra Leone, ont réaffirmé leur feuille de route pour un lancement progressif de la monnaie unique ECO en 2027, la Guinée oppose une fin de non-recevoir sur le principe d’une substitution immédiate de sa devise nationale.

À travers la voix du président Mamadi Doumbouya, Conakry réaffirme avec fermeté que le franc guinéen restera le pivot de sa stratégie économique, quitte à freiner l’intégration monétaire régionale.

Dans le même mouvement, le pays a obtenu un siège au sein de la Task Force présidentielle dédiée au programme de l’ECO, une position paradoxale qui lui permet de peser sur les négociations sans pour autant renoncer à sa liberté de manœuvre. [Source Africapresse]

Mali : L’ancien Premier ministre Moussa Mara appelle à l'unité nationale

Au Mali, l’ancien Premier ministre malien Moussa Mara a été libéré samedi 1er août après avoir purgé un an de prison pour avoir fait part sur les réseaux sociaux de son soutien pour d'autres hommes politiques maliens détenus. Dimanche, alors que les réactions se poursuivaient après sa libération, il a posté une vidéo sur sa page Facebook pour appeler à l’unité nationale.

La libération de l’ancien Premier ministre Moussa Mara qui a purgé sa peine d’un an de prison, a été plutôt bien accueillie dans l’opinion. Parents, hommes politiques et militants lui ont rendu visite dans sa famille située en Commune 4 de Bamako pour le saluer chaleureusement. [Source RFI]

Madagascar : Débat sur la forme de l'État - Le colonel Randrianirina s'en remet au référendum

Le débat qui oppose l'État unitaire décentralisé au modèle fédéral a créé la polémique durant la Concertation nationale des jeunes. Dans son discours de clôture de l'événement, samedi, le chef de l'État a laissé au peuple le soin de trancher par un vote.

Un sujet sensible. À s'en tenir à la tournure de la Concertation nationale des jeunes, qui a pris fin samedi, la question de la forme de l'État sous la Ve République pourrait être l'un des points les plus délicats du processus de refondation. En réponse au remous suscité par ce sujet, le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a souligné que la décision finale reviendrait à la population, par un vote. [Source L’Express de Madagascar]

La FIFA renonce à son projet de création d'une société commerciale - Les dessous d'un projet...

Le projet de la Fifa d'ouvrir le capital de la coupe du monde à des investisseurs privés semble choquer et indigner tout l'univers du ballon rond. C'est que cette mise en vente risque de fracturer, à jamais, notre sport. Et même si, aux dernières nouvelles, ce projet a été abandonné, tout laisse à croire que l'alternative est déjà prête.

Les puristes, les vrais professionnels, tout comme les « bonnes âmes» doivent donc réfléchir sérieusement sur l'avenir du sport roi et planifier un nouveau projet de gouvernance, saine et transparente. C'est seulement ainsi qu'on pourrait anticiper toute mauvaise surprise et, surtout, sauver notre Coupe du monde.

La Coupe du monde 2026 a confirmé que le football, sous l'influence invisible de certaines forces totalement étrangères au sport roi, est en train de virer, à grande vitesse, de sa trajectoire sportive, et risque, ainsi, de perdre son code éthique. En effet, et comme le confirment aussi bien les instances responsables que les observateurs internationaux, notre football fait « complaisamment » l'objet d'une marchandisation sans précédent. [Source La Presse]

Soudan : Une ONG accuse l’armée d’avoir tué 35 personnes dans une frappe de drone sur un tribunal du Darfour

Le conflit entre l’armée et les Forces de soutien rapide, qui a éclaté en 2023, a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué le déplacement de millions de personnes et déclenché ce que les Nations unies décrivent comme la plus grave crise de la faim au monde.

Une frappe de drone sur un tribunal coutumier de l’Etat du Darfour du Nord, au Soudan, a tué 35 personnes dimanche 2 août, a rapporté, dans un communiqué, un groupe de défense des droits humains, Emergency Lawyers. L’ONG accuse l’armée régulière soudanaise d’être responsable de cette attaque.

Selon l’ONG, qui documente le conflit ayant éclaté en avril 2023 entre l’armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), la frappe a visé le tribunal du village de Garra Al-Zawaya à la mi-journée, alors que des civils « s’étaient réunis pour assister à des audiences portant sur un certain nombre d’affaires et de litiges locaux ». La frappe a également endommagé le bâtiment du tribunal, une institution traditionnelle servant à régler les différends locaux et tribaux, a affirmé le groupe. [Source Le Monde Afrique]

Nigeria : Les États-Unis refusent les photos de passeport retouchées par intelligence artificielle

L’ambassade des États-Unis au Nigeria rappelle aux demandeurs de passeport que les photographies générées ou modifiées par intelligence artificielle ne sont pas recevables. La représentation diplomatique insiste sur la nécessité de fournir une image récente et fidèle à l’apparence du titulaire, faute de quoi le traitement du dossier pourrait être retardé.

La mission diplomatique américaine au Nigeria a renouvelé ses consignes concernant les demandes de passeport en mettant en garde contre l’utilisation de photographies modifiées à l’aide d’outils numériques. Dans un message publié sur son compte officiel sur X, elle précise que les clichés comportant des filtres, des retouches ou générés par intelligence artificielle ne seront pas acceptés.

Selon la représentation américaine, la photographie doit avoir été prise au cours des six derniers mois et permettre d’identifier clairement son titulaire. Cette exigence vise à garantir que l’apparence figurant sur le document corresponde à celle de la personne présentée lors des contrôles effectués par les services frontaliers américains. [Source LSI Afrika]

Ethiopie : Les affrontements prennent fin entre l'armée éthiopienne et les forces du Tigré

Les combats ont pris fin entre l'armée éthiopienne et les rebelles du Tigré, ont déclaré dimanche à l'AFP des sources locales et de sécurité, après des échanges d'armes ayant éclaté près de la frontière avec le Soudan.

« Il y a une désescalade », selon un membre du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) sous couvert d'anonymat, sans fournir de bilan des victimes.

Des affrontements impliquant de l'artillerie lourde et des drones ont éclaté à Shererina vers 6h00 (03h00 GMT) samedi et se sont terminés vers 5h00, ont-ils ajouté. Une source de sécurité, qui a également demandé à garder l'anonymat, a confirmé que les combats avaient cessé. [Source TRT Afrika]

CAN féminine 2026 : Le Maroc vise les quarts, duel décisif entre l'Algérie et le Kenya

La troisième et dernière journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations féminine se dispute ce lundi. Le Maroc tentera de confirmer sa première place face au Sénégal, tandis que l'Algérie cherchera à décrocher son billet pour les quarts de finale contre le Kenya.

19h, heure française, au Al Medina Stadium (Rabat) Kenya-Algérie

22h, heure française, Stade Prince Moulay Hassan (Rabat) Senegal-Maroc

La dernière journée du groupe A débute à 19h (heure française) avec une rencontre entre le Kenya et l'Algérie au stade Al Medina de Rabat. À 22h (heure française), le Maroc, pays hôte de la compétition, affrontera le Sénégal au stade Prince Moulay Hassan, également à Rabat. Les Lionnes de l'Atlas tenteront de conclure la phase de groupes sur un troisième succès consécutif. [Source Africa Radio]