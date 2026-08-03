Congo-Brazzaville: Promotion du secteur privé - Le ministre Michel Djombo félicite l'ITE pour son travail

Dans le cadre des visites d'imprégnation du travail réalisé par des partenaires privés, le ministre du Développement industriel, de la Promotion du secteur privé et des Zones économiques spéciales , Michel Djombo, a effectué, le 31 juillet à Brazzaville, une descente à l'usine agroalimentaire Industrie de transformation et d'emballage (ITE), à l'issue de laquelle il a salué le travail qui s'y fait.

La visite a commencé par le laboratoire, notamment la salle physico-chimique où le ministre Michel Djombo a été impressionné par la forte présence des femmes dans ce milieu souvent attribué aux hommes. Par la suite, elle s'est poursuivie successivement dans les zones de production d'eau, de jus et enfin, de chips. Dans ces différentes zones, le ministre a pu voir comment se passe le traitement des produits, la mise en bouteille ou l'emballage (Pour les chips), puis le transport vers les dépôts.

Enfin, la visite s'est achevée dans la salle d'onduleurs électriques (Production d'énergie). Lors de son passage dans cette salle, le ministre a loué les initiatives mises en place, entre autres, l'utilisation des panneaux solaires pour remédier à l'instabilité électrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le directeur général de l'ITE, Hassan Abdul Reda, cette visite du ministre a été un encouragement à repousser davantage les limites de cette industrie pour répondre à la demande du marché congolais. « C'est avec un grand plaisir que nous recevons la visite de monsieur le ministre. Cela nous encourage beaucoup, nous pousse à continuer à rendre l'inscription "Made in Congo" digne du consommateur, pour que nous soyons tous à la hauteur des directives et de la vision de son excellence monsieur le président de la République, en ce qui concerne l'industrialisation du pays », a-t-il déclaré.

Depuis sa création en octobre 2018, l'ITE, société de droit congolais, ne cesse de multiplier les initiatives pour s'imposer dans le marché national. Le ministre a dressé un bilan positif au terme de sa visite. « Nous avons pu constater que c'est une société durable, engagée dans des investissements massifs et continus et qui s'assure de mettre en place un processus de production le plus compétitif possible. Elle s'assure d'avoir tous les intrants locaux possibles qui sont intégrés dans la production. Et cela, c'est quelque chose de particulièrement louable », a-t-il expliqué.

Au-delà de la qualité du service que propose l'ITIE, le ministre a aussi félicité la qualité de la main d'oeuvres qu'on y trouve. « Ce que j'ai pu observer aussi, c'est la forte concentration d'employés locaux. Sur 500 employés, c'est 480 qui sont des Congolais. Et cela, c'est une grande fierté », s'est réjoui le ministre. Après cette visite, Michel Djombo poursuivra sa descente dans d'autres sociétés.