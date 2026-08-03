Ethiopie: Après des combats dans le Tigré, la population fuit vers le Soudan

En Éthiopie, des centaines de personnes ont fui vers le Soudan après les combats de samedi. Des affrontements dans le Tigré ont opposé les forces fédérales aux rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Les deux parties s'accusent mutuellement de vouloir déclencher un nouveau conflit.

Les combats ont eu lieu près de la frontière avec le Soudan. Des habitants du côté soudanais de la frontière ont raconté avoir entendu des explosions et des tirs nourris.

Selon une source médicale à la frontière, des combattants blessés ont été transférés vers la localité d'al-Hashaba, à 15 km de là. Une région qui accueille déjà des milliers de personnes déplacées par la précédente guerre.

Les combats ont duré toute la journée de samedi, de 6h à 17h environ selon des sources locales et sécuritaires. Le TPLF accuse les autorités fédérales d'avoir lancé une « vaste offensive d'infanterie ». Mais le flou demeure : les autorités fédérales n'ont pas réagi aux accusations et il est difficile d'identifier les forces en présence avec certitude.

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Les combats se déroulent au Tigré occidental, zone contestée et gérée par des nationalistes de l'État régional voisin de l'Amhara, où des milices sont présentes. La semaine dernière, le Parti révolutionnaire du peuple éthiopien, un parti d'opposition, a accusé le gouvernement fédéral de pousser le Tigré vers une nouvelle guerre. Selon l'Union africaine, la guerre du Tigré avait fait environ 600 000 morts entre 2020 et 2022.