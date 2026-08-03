Cameroun: Visite de la cheffe de l'église anglicane - Il y a débat sur le rôle des femmes et des communautés LGBTQIA+

Au Cameroun, la cheffe spirituelle de l'église anglicane était hier, dimanche 02 août, à Douala, où elle a célébré une messe devant plusieurs centaines de fidèles et membres du clergé local. Sarah Mullally s'était rendue la veille à Buea, dans la région du sud-ouest, en zone anglophone. En marge de la messe présidée par l'archevêque de Canterbury hier à Douala, certains fidèles et membres du clergé se sont exprimés la ligne de Sarah Mullally jugée parfois trop libérale, notamment sur sa volonté d'ouverture au leadership féminin et aux communautés LGBTQIA+.

Sur la question de l'ouverture de l'église anglicane aux communautés LGBT, Clair Enrick une jeune cheffe d'entreprise, a une position tranchée. « Je n'accepte pas cela : ça peut être un sujet de division parce qu'un homme et un homme ne peuvent pas se reproduire, une femme et une femme ne peuvent pas se reproduire et nous ne sommes plus là en train de suivre les Saintes écritures », lance la jeune femme.

Sarah Mullally ne s'est pas encore exprimée sur ce sujet depuis son arrivée au Cameroun vendredi dernier.

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Pour l'évêque de l'église anglicane au Cameroun, Monseigneur Dibo Thomas -Babyngton Elango, l'Église reste fidèle à son orthodoxie. « On n'a pas parlé de ça... les gens peuvent avoir leurs idées, l'Église accueille les gens selon les Saintes écritures c'est tout... ici au Cameroun on n'est pas dans ça, ce qu'on veut c'est que l'Évangile avance »

En revanche, les fidèles camerounais se montrent plutôt ouverts sur la présence des femmes aux postes de responsabilité au sein de l'église anglicane. « Nous sommes contents et heureux de la voir pour une première visite ici au Cameroun... les femmes vraiment responsables peuvent prouver certaines choses plus que certains hommes », ajoute un fidèle. Deux femmes imposent d'ores et déjà leur présence lors des offices religieux célébrés par la cheffe spirituelle de l'église anglicane.

Aujourd'hui, 80% des Anglicans se situent en Afrique subsaharienne et la nomination de Sarah Mullally, le 3 octobre dernier, a suscité des remous parmi les plus conservateurs du continent africain, qui ont manifesté leur désapprobation, en prenant leurs distances avec la nouvelle archevêque de Canterbury. Les questions qui cristallisent toutes les crispations « sont celles qui se réfèrent à la sexualité, le mariage pour tous, les bénédictions d'unions de personnes de même sexe », soulignait Rémy Bethmont, professeur d'Histoire et Civilisation britanniques à l'Université Paris 8, spécialiste du paysage religieux britannique contemporain, en particulier de l'anglicanisme, invité de l'émission Religion du monde, en février 2026.