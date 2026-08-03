Angola: Lubango célèbre les festivités de Notre-Dame du Mont

Lubango — La 124e édition des festivités de Notre-Dame du Mont, sainte patronne de la ville de Lubango (Huíla), a débuté samedi, avec le programme des célébrations privilégiant la culture, la religion, le sport et l'économie.

Parmi les temps forts figurent Expo-Huíla, le plus grand salon professionnel du sud de l'Angola, qui fête cette année sa 25e édition, le pèlerinage à Nossa Senhora do Monte (Notre-Dame du Mont), la foire agricole et les 200 kilomètres de Huíla en voitures et motos.

Lors de l'ouverture des festivités, le gouverneur de la province de Huíla, Nuno Mahapi, a appelé chacun au civisme, à la responsabilité et au respect de l'ordre public afin que les festivités se déroulent dans un climat de paix, de fraternité et de sécurité.

Lors de l'événement, qui s'est tenu au complexe touristique Nossa Senhora do Monte, en présence de membres du Gouvernorat provincial, d'autorités religieuses, de chefs d'entreprise et d'invités, Nuno Mahapi a souligné que cette manifestation, organisée depuis 1902, représente l'un des plus grands symboles de l'identité historique, culturelle et religieuse de la province de Huíla.

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Il a rappelé que, depuis plus de 124 ans, les festivités ont accompagné le développement de la ville de Lubango et se sont imposées comme un espace de promotion de la foi, de la culture, du vivre-ensemble et de la valorisation du potentiel économique de la province.

Selon le gouvernant, l'édition 2026 réaffirme l'engagement à préserver la mémoire, l'identité et la dimension spirituelle des festivités, en maintenant au programme des activités emblématiques telles que la procession de la chapelle, l'Expo-Huíla, la foire agricole, la course historique de 200 kilomètres de Huíla, ainsi que d'autres initiatives culturelles, récréatives et sportives.

Il a ajouté que les festivités constituent également une occasion de promouvoir le tourisme, d'encourager l'entrepreneuriat et de mettre en valeur le potentiel des municipalités de la province, car elles sont synonymes de joie, de convivialité et de célébration.

À cet égard, il a garanti une tolérance zéro pour tout acte menaçant l'ordre public, perturbant la paix sociale ou contraire à l'esprit de fraternité qui caractérise les Fêtes de Notre-Dame du Mont.

Compte tenu de l'augmentation du trafic routier durant le mois d'août, il a également appelé les conducteurs à la prudence et à la responsabilité afin de réduire le nombre d'accidents de la route.

Nuno Mahapi a remercié les institutions publiques, les partenaires et les citoyens qui contribuent à l'organisation des festivités et a souhaité la bienvenue aux visiteurs, les invitant à découvrir la gastronomie, la musique, les paysages naturels et l'hospitalité du peuple Huila.

Au cours de la cérémonie, il a également souligné la fierté de la province envers ses jeunes qui se sont distingués au niveau national et international dans les domaines académique, professionnel, culturel et sportif.

Dans ce contexte, le Gouvernorat provincial a rendu hommage à l'arbitre international Jerson Emiliano dos Santos, originaire de Huíla, en reconnaissance de ses performances et du rayonnement qu'il a offert à la province et à l'Angola sur la scène du football international.

Le gouverneur a estimé que le parcours de l'arbitre démontre que la discipline, le dévouement et la persévérance permettent de dépasser les frontières et d'atteindre l'excellence, constituant ainsi un exemple pour la jeunesse.

Origines et Racines

L'arrivée de colons madériens au début du XXe siècle, familles venues de l'île de Madère et installées sur le plateau de Huíla, a donné naissance aux célébrations, répliques de celles qui avaient lieu dans leur région d'origine.

Par la suite, une chapelle a été construite au sommet de la montagne, évoquant les paysages de la Serra da Chela, et le premier pèlerinage au sanctuaire eut lieu vers 1902, inaugurant ainsi une tradition annuelle.

Aujourd'hui, le pèlerinage et les festivités d'août constituent le plus grand symbole d'identité et d'unité pour les habitants de Lubango.

Les festivités de Notre-Dame du Mont, qui se déroulent durant le mois d'août à Lubango, forment une tradition issue d'une manifestation religieuse, célébrée par la société Huila avec ferveur et convivialité.

Durant cette période, diverses manifestations sont organisées, mettant en lumière des activités socio-économiques, religieuses, culturelles et sportives.

Des centaines de visiteurs sont attendus tout au long du mois de festivités.

Outre leur importance historique, les festivités d'août à Lubango sont un symbole d'identité pour la capitale provinciale, riche de sa diversité socioculturelle.