Angola: Le Président João Lourenço félicite son homologue béninois

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité samedi son homologue béninois, Romuald Wadagni, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, célébré le même jour (1er août).

Dans un message rendu public, le Chef de l'État angolais considère cette date comme une étape historique de souveraineté et d'affirmation nationale, tout en réaffirmant l'engagement de l'Angola à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Le Président de la République adresse également ses voeux de bonne santé et de bien-être personnel au Chef de l'État béninois, ainsi que ses voeux de prospérité au peuple béninois.

Les relations entre l'Angola et le Bénin ont connu un nouvel élan avec la tenue, le 4 juillet à Cotonou, de la première session de consultations politiques bilatérales, coprésidée par le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, et son homologue béninoise, Corinne Amori Brunet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réunion a permis d'évaluer l'état de la coopération bilatérale et d'identifier de nouveaux domaines d'intérêt, notamment la connectivité aérienne, le commerce et l'investissement, l'agriculture, la culture et le tourisme mémoriel.

Dans le domaine de l'aviation, l'Angola et le Bénin ont finalisé le texte de l'Accord sur les services aériens, dont la signature est prévue prochainement.

Cet instrument vise à améliorer la connectivité entre les deux pays, à faciliter la mobilité des personnes et à stimuler les échanges économiques et commerciaux.

L'agenda bilatéral comprend également le renforcement des compétences linguistiques des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires des deux pays, ainsi que la formation des diplomates.

Pour 2027, la première session de la Grande Commission mixte de coopération et la deuxième session des Consultations diplomatiques et politiques bilatérales se tiendront à Luanda.

Les relations entre l'Angola et le Bénin reposent sur une histoire commune de solidarité et de coopération sur le continent africain.