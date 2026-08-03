Angola: João Lourenço assiste au gala de l'OAFLAD à Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a participé vendredi à Luanda au gala de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OAFLAD), destiné à mobiliser des fonds pour la mise en oeuvre du Plan stratégique 2025-2030.

Parmi les personnalités présentes figurait la Présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, qui a dîné aux côtés des Premières Dames et de représentants des organisations partenaires de l'OAFLAD.

Cet événement faisait suite au lancement de la campagne « Renforcer la résilience des femmes et des filles », une initiative de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, visant à renforcer les capacités des femmes et des filles africaines à faire face aux situations de vulnérabilité et à surmonter les difficultés socio-économiques.

L'activité s'inscrit dans les actions de plaidoyer et de mobilisation menées par l'OAFLAD pour soutenir des projets dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, ainsi que de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes Africains.

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Le gala s'est déroulé le jour même de la Journée internationale des femmes africaines et était organisé par la Première dame de la République d'Angola et vice-présidente de l'OAFLAD, Ana Dias Lourenço.

Créée en 2019, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OAFLAD) est une plateforme continentale qui rassemble les Premières Dames africaines autour de causes liées au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations, avec une attention particulière portée aux femmes, aux enfants et aux jeunes.

L'organisation mène des actions de plaidoyer, mobilise des ressources et établit des partenariats afin de soutenir les réponses aux principaux défis sociaux et de développement du continent.

Le Plan stratégique 2025-2030 de l'OAFLAD fait de la santé, de l'éducation, de la prévention des violences sexistes et de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes des domaines prioritaires, dans le but de contribuer à des sociétés africaines plus inclusives, résilientes et durables.

L'Angola intègre la direction de l'organisation par l'intermédiaire d'Ana Dias Lourenço, vice-présidente de l'OAFLAD, renforçant ainsi le rôle du pays dans les initiatives continentales promouvant les droits, le bien-être et le développement des femmes et des filles africaines.