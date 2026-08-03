Angola: La CIVICOP recherche les restes d'anciens commissaires municipaux à Malanje

Malanje — Une délégation de la Commission pour la Réconciliation en Mémoire des Victimes des Conflits Politiques en Angola (CIVICOP) se trouve depuis samedi, à Malanje, pour localiser et identifier les restes de quatre anciens commissaires municipaux.

Il s'agit des anciens commissaires municipaux de Quela, Cangandala, Kiwaba Nzoji et Quirima, notamment Francisco José Silvestre, Agostinho José Pereira, Domingos André de Azevedo et Sebastião João José da Costa, disparus dans le cadre des événements tragiques du 27 mai 1977.

Selon le membre de la délégation de la CIVICOP, Domingos Quiwato, outre ces quatre cas, la commission bénéficie du soutien des autorités traditionnelles pour mobiliser et identifier les proches d'autres victimes des conflits politiques dans la province pour la tenue de funérailles dignes.

Le responsable a également admis la forte probabilité de l'existence de charniers à Malanje, province parmi les plus touchées par les événements du 27 mai, et a sollicité la collaboration de tous pour identifier les lieux d'exhumation des dépouilles.

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Domingos Quiwato a déclaré qu'il était nécessaire de consulter les familles des victimes, à Malanje et dans tout le pays, afin de réaliser les tests ADN requis.

Selon lui, il est indispensable de comparer les échantillons génétiques prélevés par les familles avec les dépouilles déjà sous la responsabilité des autorités, afin d'identifier les victimes et de leur garantir des funérailles dignes.

Il a précisé que ce processus vise principalement à renforcer la réconciliation nationale, à restaurer la dignité des victimes et de leurs familles, et à permettre l'identification scientifique des dépouilles.

Parallèlement, le souverain du Royaume de Ndongo et Matamba, Diba Ngola Jungo, a exprimé l'espoir que cette initiative aboutisse et apporte réconfort et satisfaction aux familles locales, à l'instar de ce qui se fait déjà dans le reste du pays.

Il a exprimé sa profonde gratitude pour les mesures prises par le Président de la République, qui s'est engagé à résoudre cette situation afin de consolider l'unité nationale.

Le souverain a rappelé que le commissaire provincial de Malanje, João Marta Silva, et plusieurs autres responsables avaient également été touchés par ces événements, et a lancé un appel à la population pour obtenir toute information utile.

Parallèlement, le fils de l'ancien commissaire municipal de Quela, Nukruman Spencer Célio Silvestre, âgé de 49 ans, a exprimé l'espoir de voir la dépouille de son père identifiée et de pouvoir lui offrir des funérailles dignes, lui qu'il n'a jamais connu.

« En vérité, chaque fils ou parent espère enterrer son être cher dans la dignité, et voir le nom de mon père à la télévision, 49 ans plus tard, nos coeurs, brisés, se sont remplis d'espoir », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il attendait avec impatience le jour où la dépouille serait retrouvée afin de pouvoir offrir à son père défunt les adieux qu'il mérite.

Depuis le début du processus en 2019, la CIVICOP a déjà délivré environ 2 700 certificats de décès et détient plus de 700 profils génétiques d'exhumations, en attente d'échantillons biologiques provenant des familles respectives.