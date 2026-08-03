Angola: Le MINJUD déplore le décès de l'ancien président de Vila Clotilde

1 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/WR/SB

Luanda — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) déplore le décès de l'ancien président de Vila Clotilde, Carlos Alberto Simões, survenu jeudi des suites de maladie.

Selon un communiqué de presse parvenu samedi à l'ANGOP, le ministère a appris avec une profonde tristesse le décès de Carlos Alberto Simões, figure incontournable du sport angolais.

Le communiqué souligne que le défunt était un grand homme du sport national, d'abord excellent joueur de basket-ball et de football, puis dirigeant sportif exemplaire.

Il est précisé qu'il a été président du conseil d'administration de Vila Clotilde pendant plusieurs années, ainsi que président de l'assemblée générale de ce même club.

Carlos Alberto Simões laisse néanmoins un héritage de succès, de dévouement et de discipline, constituant un exemple inspirant pour les nouvelles générations d'athlètes et de dirigeants sportifs.

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