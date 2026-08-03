Angola: Cabinda lance une campagne de vaccination contre la variole du singe

Cabinda — Une campagne de vaccination élargie contre la variole du singe sera menée à Cabinda dans les prochains jours, avec un accent particulier sur les zones frontalières avec la République démocratique du Congo, a annoncé vendredi le secrétaire provincial à la Santé, Rúbem Buco.

Cette annonce a été faite à la presse vendredi à l'issue de la 7e séance ordinaire du Conseil provincial de Cabinda, présidée par la gouverneure Suzana de Abreu.

Selon Rúbem Buco, 30 000 doses supplémentaires de vaccin contre la variole du singe, fournies par le ministère de la Santé pour lutter contre la maladie dans la province de Cabinda, arriveront dans la région dans les prochains jours.

Il a assuré que dès l'arrivée des premières doses de vaccin dans la province de Cabinda, les autorités lanceront la campagne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable a expliqué qu'à l'heure actuelle, la province compte 109 cas confirmés de variole du singe et environ 24 cas suspects.

« Un cas suspect est toute personne qui, ayant été en contact avec le patient, présente des manifestations cliniques après la période d'incubation, qui varie de cinq à 21 jours », a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu'en raison du manque de place au centre de traitement MPOX de Tchizo, les autorités allaient commencer à transférer les patients vers le centre de santé de référence de l'urbanisation du 4 de Abril.

Il a assuré que la situation était sous contrôle des autorités sanitaires, et a réitéré son appel à la population pour qu'elle respecte les mesures de prévention.