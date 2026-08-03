Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie avait développé les capacités et la résilience institutionnelle nécessaires pour faire face à toute menace pesant sur son existence nationale, tout en appelant à ce que les conflits internes soient résolus par le dialogue.

Dans un entretien approfondi accordé à l'Amhara Media Corporation (AMC), le Premier ministre a affirmé que l'Éthiopie avait tiré les leçons des échecs et des divisions du passé et qu'elle était désormais mieux préparée à résister aux tentatives visant à déstabiliser le pays ou à faire dérailler son programme de réformes.

« L'Éthiopie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier », a déclaré le Premier ministre Abiy, affirmant que le pays est désormais plus conscient de ses vulnérabilités historiques et mieux armé pour relever les défis.

Le Premier ministre a critiqué les groupes armés opérant dans certaines parties des régions d'Amhara et d'Oromia, affirmant que leurs prétentions d'agir dans l'intérêt public sont contredites par leurs actions sur le terrain.

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S'appuyant sur l'expérience historique de l'Éthiopie, le Premier ministre a déclaré que les acteurs internes qui s'étaient alliés à des forces extérieures avaient contribué à des revers nationaux majeurs, notamment la perte de l'accès à la mer Rouge, qu'il a qualifiée de coup stratégique et historique dont les conséquences se sont répercutées sur plusieurs générations.

Il a exhorté les Éthiopiens à rejeter ce schéma récurrent d'alliances destructrices et à résoudre plutôt leurs différends politiques en s'appuyant sur les traditions ancestrales du pays en matière de réconciliation, de dialogue et de résolution des conflits au niveau communautaire.

Le « Nos différends peuvent être réglés par les Éthiopiens », a-t-il déclaré.

« Le recours à des forces extérieures dans les conflits internes n'a jamais permis d'instaurer une paix durable ni de favoriser le progrès national », a souligné le Premier ministre.

Évoquant l'accord de Pretoria de 2022 qui a mis fin à la guerre dans le nord de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy l'a qualifié de tournant décisif qui a profité à l'ensemble du pays en faisant taire les armes et en permettant la reprise du développement. Il a déclaré que cet accord avait créé les conditions propices à l'expansion des infrastructures, des investissements et de l'activité économique dans les régions d'Amhara, du Tigré et d'Afar, ainsi que dans l'ensemble de l'Éthiopie.

Le Premier ministre a rejeté les allégations selon lesquelles la région d'Amhara n'aurait ni participé à l'accord de Pretoria ni tiré profit de celui-ci, qualifiant ces affirmations de fausses et motivées par des considérations politiques.

Il a précisé que des représentants de la région avaient pris part aux délibérations tant au niveau du gouvernement qu'au sein du Parti de la prospérité, et que la mise en oeuvre de l'accord avait favorisé le développement de la région.

Le Premier ministre Abiy a également présenté la transformation nationale plus large de l'Éthiopie comme un processus à long terme nécessitant une large participation publique, de la patience et un engagement institutionnel soutenu.

« Le changement n'est pas l'oeuvre d'un seul individu », a-t-il déclaré. « C'est le résultat des sacrifices et des efforts de nombreux Éthiopiens. »

Il a reconnu que certains citoyens nourrissaient des inquiétudes légitimes concernant certains aspects du programme de réforme du gouvernement et a déclaré qu'il incombait à ce dernier d'y répondre.

Dans le même temps, il a fait valoir que les discours politiques fondés sur des théories du complot et déconnectés des faits menaçaient la cohésion nationale et compromettaient l'avenir du pays.

Le Premier ministre a en outre précisé que le processus de réforme de l'Éthiopie avait suscité des réactions divergentes parmi les acteurs politiques nationaux et les membres de la diaspora, une partie de l'opposition étant motivée par des intérêts personnels, la désinformation ou des attentes irréalistes quant au rythme et à l'orientation du changement.

Il a exhorté les citoyens à s'engager de manière constructive dans le processus de réforme et à évaluer les évolutions sur la base de faits avérés plutôt que de spéculations, avertissant que les gains politiques à court terme ne devaient pas se faire au détriment des intérêts nationaux à long terme.

Évoquant l'histoire politique de l'Éthiopie, le Premier ministre a déclaré que le pays avait connu à plusieurs reprises des tentatives de prise de pouvoir par la violence, tout en possédant une profonde tradition de coexistence, d'intégration et de construction nationale.

Il a évoqué les assassinats, survenus le 22 juin 2019, de hauts responsables de la région d'Amhara, les qualifiant de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire récente de l'Éthiopie, et a mis en garde contre la politisation des tragédies historiques ou la déformation des faits à des fins partisanes.

« Nous devons tirer les leçons tant des chapitres positifs que négatifs de notre histoire », a-t-il déclaré, soulignant que des interprétations sélectives de l'histoire peuvent aggraver les divisions et nuire aux générations futures.

Le Premier ministre Abiy a conclu que l'avenir de l'Éthiopie dépendra de la persévérance, de l'unité nationale, d'une compréhension fondée sur les faits et de la capacité à pérenniser les réformes grâce à un engagement politique pacifique et à un développement inclusif.

Il a également souligné que la transformation du pays devait se construire collectivement plutôt que par le biais de conflits ou d'interventions extérieures.