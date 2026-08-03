Gabon: Libreville remet le pagne de la culture et il lui va à merveille !

2 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele Sika

La Fête des Cultures est officiellement de retour ! Lors d'une conférence de presse tenue le 31 juillet à Libreville, le ministre en charge de la Culture, Paul Ulrich Kessany, a levé le voile sur une 15e édition qui promet de faire danser les traditions du 21 au 23 août sur l'avenue Jean-Paul II.

Placée sous le thème de la « Réappropriation de nos valeurs culturelles », cette grande célébration ambitionne de réunir les générations, de transmettre l'héritage culturel à la jeunesse et de faire rayonner le Gabon bien au-delà de ses frontières.

Une chose est sûre, à Libreville, la culture n'a pas pris de vacances elle préparait simplement son plus beau retour !

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