Gabon: Lébamba fait ses adieux à l'un de ses plus grands serviteurs

Il est des départs qui plongent toute une communauté dans le silence et le recueillement. Celui de feu Inguemba Malabana, ancien Maire de la commune de Lébamba, est de ceux-là.

Hier, dans une atmosphère empreinte d'une profonde émotion, sa dépouille a été exposée à la mairie de Lébamba, ce lieu qu'il a tant servi avec dévouement, sagesse et amour pour sa commune.

Parents, amis, autorités administratives et politiques, ainsi que de nombreux citoyens, sont venus lui rendre un dernier hommage, saluant la mémoire d'un homme dont l'engagement restera gravé dans l'histoire de Lébamba et du département de la Louetsi-Wano.

Aujourd'hui, la terre de ses ancêtres s'apprête à accueillir l'un de ses dignes fils. Son inhumation marque la fin d'un parcours terrestre exemplaire, mais jamais la fin de son héritage. Son sens du devoir, son humilité et son attachement au développement de sa communauté continueront d'inspirer les générations présentes et futures.

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À sa famille, à ses proches et à toute la population de Lébamba, nous adressons nos sincères condoléances. Que chacun trouve du réconfort dans les souvenirs laissés par cet homme d'exception.

Reposez en paix, Monsieur le Maire. Votre oeuvre et votre mémoire demeureront à jamais vivantes dans le coeur des filles et fils de Lébamba.