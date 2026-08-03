Gabon: Renforcement de la coopération gabon-gambienne dans l'éducation, la recherche et la santé

Dans le cadre de la visite d'Etat qu'il effectue en République de Gambie, le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, A poursuivi ce jour son programme par la visite de deux infrastructures majeures illustrant les ambitions de développement de la République de Gambie dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé.

Accompagné de la délégation gabonaise et conduit par le ministre gambien de la Santé, le Chef de l'Etat s'est successivement rendu au campus de Faraba de l'Université de Gambie, puis au Centre national de traitement des urgences de Farato.

Au campus de Faraba, reconnu comme une référence universitaire dans l'espace CEDEAO, le Président de la République a pu apprécier la qualité des infrastructures dédiées à la formation et à la recherche, notamment l'imposante bibliothèque universitaire, véritable pôle de production du savoir offrant aux étudiants un cadre d'étude répondant aux standards internationaux.

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A cette occasion, les responsables de l'Université de Gambie ont exprimé leur volonté d'accueillir, à terme, des étudiants gabonais. Cette perspective ouvre la voie à des échanges universitaires, à des programmes de mobilité académique et au partage d'expertises, offrant ainsi à la jeunesse gabonaise de nouvelles opportunités de formation, d'ouverture internationale et de renforcement de ses compétences.

Le Chef de l'Etat a ensuite visité le Centre national de traitement des urgences de Farato, infrastructure sanitaire de référence dotée d'équipements médicaux de dernière génération. Il a notamment été informé des capacités du centre dans le diagnostic et l'analyse des pathologies du sang, une première en République de Gambie, ainsi que du rôle déterminant joué par cette structure durant la pandémie de COVID-19 grâce à son unité de soins intensifs, qui a assuré la prise en charge des cas les plus critiques.

Cette immersion permettra également au Gabon de s'inspirer des meilleures pratiques développées par la Gambie dans les domaines de la médecine d'urgence, de la biologie médicale et de la gestion des crises sanitaires, afin de renforcer les capacités de son propre système de santé et d'améliorer la qualité des soins offerts aux populations.

A travers cette séquence, le Président de la République a salué les investissements réalisés par les autorités gambiennes en faveur du développement du capital humain, considérant que l'éducation, la recherche et la santé constituent des piliers essentiels de la transformation durable des Etats africains.

Cette visite d'Etat produit des retombées concrètes pour les citoyens gabonais. Elle ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de la santé, de la recherche scientifique et de la formation des ressources humaines.

Elle favorisera le transfert de compétences, le partage d'expériences, la mobilité des étudiants et des professionnels, ainsi que le développement de projets communs susceptibles d'améliorer les services rendus aux populations.

Par cette initiative, le Président de la République réaffirme sa conviction que la coopération africaine doit avant tout être un levier de progrès concret, de création d'opportunités et d'amélioration des conditions de vie des peuples. En consolidant le partenariat entre Libreville et Banjul, le Gabon fait le choix d'une diplomatie utile, tournée vers les résultats, au service du développement national et du bien-être des gabonais.