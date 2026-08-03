Congo-Kinshasa: Démolitions à Kinshasa - Colère des habitants de la 18eme Rue Limete contre Leon Mulumba

La tension a été vive samedi 1er aout sur la 18e Rue à Limete à la suite des opérations de démolition menée dans cette commune de Kinshasa. Sur terrain, des habitants accusent le ministre provincial de l'Environnement, Léon Mulumba, d'ordonner des destructions au-delà du périmètre prévu.

Les habitants de le 18eme Rue affirment avoir été surpris par l'ampleur de l'opération de démolition qu'ils jugent abusive car, lors des précédentes démolitions, les 15 mètres exigés avaient été respectées. Au regard de toute ces incompréhensions, ils demandent aux autorités provinciales de clarifier les limites de cette décision.

« Le ministre Léon Mulumba est venu ici accompagné de la Police militaire pour nous menacer. Lors de sa première descente, leur mission a échoué et ils sont repartis. Ils sont revenus une deuxième fois avec des policiers et un colonel, déterminés à tout casser. Aujourd'hui, ils sont revenus pour la troisième fois, toujours accompagnés de la Police militaire », témoigne une victime sous anonymat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, le ministre provincial leur avait demandé de « lui remettre de l'argent ainsi que nos livrets parcellaires, en promettant de partir avec ces documents le lundi pour nous les restituer le mardi. Nous avons refusé. Il nous a alors avertis qu'il reviendrait tout démolir ».

Lors de précédentes démolitions, les 15 mètres exigés ont été libérés. « Cette fois-ci, il (ministre provincial) est entré dans nos avenues et s'en est pris aux habitations des riverains. Je ne comprends pas ce qu'il cherche réellement », déplore la même source.

Lorsque les jeunes se sont mis en colère, selon cet habitant, les policiers qui accompagnaient Léon Mulumba « ont tiré neuf coups de feu. Heureusement, tout le monde a pris la fuite ».

Contacté par Radio Okapi, le ministre provincial de l'Environnement a promis de se prononcer sur cette situation mercredi prochain.