Congo-Kinshasa: Évasion de tous les détenus de la prison de Luebo au Kasaï

2 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins 50 détenus se sont évadés dans la nuit de jeudi à vendredi 31 juillet de la prison de Luebo, dans la province du Kasaï. Toute la maison carcérale est restée vide. L'information a été confirmée ce samedi 1er août par l'administrateur du territoire, Jean Tshiawuke wa Tshiawuke, qui évoque une évasion « bien préparée ».

Selon l'autorité territoriale, des agents des services de sécurité seraient impliqués dans cette évasion, qui a permis à l'ensemble des détenus de quitter l'établissement pénitentiaire.

Des détenus « dangereux »

L'administrateur du territoire se dit préoccupé par les conséquences de cette évasion sur la sécurité de la région.

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« Aucun prisonnier ne se trouve dans l'enceinte de la prison. Nous sommes dans l'insécurité », a-t-il déclaré, précisant que même des détenus considérés comme dangereux ont réussi à prendre la fuite.

Selon Jean Tshiawuke wa Tshiawuke, les évadés ont forcé les accès de la prison sans ouvrir les cadenas.

« Les cadenas n'étaient pas ouverts. On a seulement détruit la porte ainsi que le matériel qui assurait la sécurité de la prison », a-t-il expliqué.

Trois armes ont également été emportées lors de l'évasion, a-t-il poursuivi, tandis que les gardiens de la prison ont quitté les lieux.

Appel à la collaboration de la population

Face à cette situation, l'administrateur du territoire appelle les services de sécurité à retrouver les fugitifs afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.

Il invite également la population de Luebo à signaler ou à interpeller tout détenu évadé qui serait aperçu dans la région.

« Là où ils verront un prisonnier, qu'ils puissent aider l'État à le faire retourner en prison pour que la justice fasse son travail », a-t-il lancé.

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