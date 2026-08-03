Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi inaugure le nouveau palais de justice de Lubumbashi

2 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Lubumbashi (Haut-Katanga) dispose d'un nouveau palais de justice. Cette infrastructure, inaugurée samedi 1er aout par la President de la République, Félix Tshisekedi, va abriter la cour d'appel, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, le tribunal pour enfants et d'autres juridictions.

Ce palais de justice moderne à deux niveaux est construit sur une superficie de 1.430 mètres carrés à l'angle des avenues Kabalo et Kimbangu dans la commune de Lubumbashi. Il comprend notamment 43 bureaux administratifs, trois salles d'audience d'une capacité de 110 places assises chacune, une salle de conférence de 48 places, une salle des sports ainsi que des salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes.

Cet ouvrage a été construit en deux ans sur fonds propres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Cependant, le coût des travaux n'a pas été révélé.

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