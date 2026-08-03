Sénégal: Grand Magal 2026 - Un colloque met en lumière la portée universelle de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba

Touba — Un colloque scientfique organisé par le comité d'organisation du Grand Magal de Touba à l'intention des délégations étrangères venues prendre part à cette manifestation a mis en exergue la richesse des écrits du fondateur du mouridisme, sa résilience face aux épreuves et les valeurs qu'il a transmises à ses disciples.

Ce colloque, axé sur le thème "Cheikh Ahmadou Bamba au regard des chercheurs du monde", s'est tenu à l'auditorium du musée "Fathul Fattah", situé au complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation, en présence du président de la commission culture et communication du comité d'organisation, Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.

Serigne Youssou Diop, responsable moral du dahira Hizbut Tarqiyyah, y a également pris part, parmi d'autres personnalités et des délégations venues des États-Unis, du Niger et du Qatar.

Plusieurs chercheurs et universitaires ont partagé, à cette occasion, leurs analyses sur la vie, l'oeuvre et l'héritage intellectuel de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme.

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Les intervenants ont notamment mis en exergue la richesse de ses écrits, sa résilience face aux épreuves ainsi que les valeurs religieuses, morales et éducatives qu'il a transmises à ses disciples.

Cheikh Bilal, venu de Californie, aux États-Unis, a salué la dimension internationale de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, estimant que ses écrits constituent un patrimoine de connaissances à portée universelle.

Selon lui, le tawhid (l'unicité divine) occupe une place centrale dans la pensée du fondateur du mouridisme. Il a expliqué que celui-ci considérait l'unicité divine comme le fondement de toute science et le chemin vers Dieu, dans la tradition acharite et le soufisme, à travers l'attestation de foi, la connaissance des attributs divins et le service du Prophète Muhammad (PSL).

Plusieurs autres intervenants étrangers sont revenus sur l'importance de l'éducation dans l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, soulignant l'actualité de son enseignement et son influence au-delà des frontières du Sénégal.

Le chercheur et conférencier sénégalais Serigne Sam Bousso Abdou Rahmane a, pour sa part, évoqué la place accordée par le guide religieux à l'imamat ainsi que ses enseignements sur le respect mutuel, la fraternité et les valeurs islamiques.

Le responsable moral du dahira Hizbut Tarqiyyah, Serigne Youssou Diop, a salué la qualité des communications présentées, estimant qu'elles contribuent à une meilleure compréhension de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba dans le monde musulman.

Selon lui, le fondateur du mouridisme est venu réhabiliter les valeurs de l'islam et préserver l'authenticité du message religieux. Son enseignement constitue, a-t-il dit, "une délivrance et une victoire pour la Oummah islamique".

Dans son intervention, le président de la commission culture et communication du comité d'organisation, Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, a indiqué que ce colloque ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur la vie et l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba.

Il a réaffirmé la volonté du comité d'organisation de promouvoir une meilleure connaissance scientifique de la pensée mouride, et de favoriser le dialogue avec les autres traditions intellectuelles, dans le respect de son authenticité.