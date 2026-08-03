Afrique: CAN féminine 2026 - Le Nigeria se reprend, le Malawi surprend encore et file vers les quarts

Dakar — Les championnes d'Afrique en titre, les Nigérianes, ont relancé leurs chances de qualification pour les quarts de finale en s'imposant 1-0 face à la Zambie, samedi, à Casablanca (Maroc), lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations de football féminine 2026.

Battues d'entrée par le Malawi (2-3), les Super Falcons du Nigéria se devaient de réagir.

L'unique but de la rencontre a été inscrit dès la 8e minute par Oshoala, permettant aux Nigérians de décrocher leurs trois premiers points dans le tournoi et de rester en course pour une qualification en quarts de finale.

Réduites à dix après l'expulsion de Demehin à la 40e minute, les Nigérianes ont néanmoins conservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

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Dans l'autre rencontre du groupe, le Malawi a confirmé son excellent début de compétition en dominant l'Égypte (3-1).

Les Malawites ont ouvert le score par Kadzere (35e), avant que Chinzimu ne double la mise dans le temps additionnel de la première période (45e+2).

Malgré la réduction du score égyptienne par Hassan (71e), Chawinga avait auparavant inscrit le troisième but du Malawi (68e), scellant une deuxième victoire consécutive des siennes.

Au classement, le Malawi occupe seul la tête du groupe C avec six points. La Zambie et le Nigeria comptent trois points chacun, tandis que l'Égypte est dernière avec deux défaites en autant de matchs.

La troisième et dernière journée sera décisive pour l'attribution du deuxième billet qualificatif pour les quarts de finale.

La compétition se poursuit, dimanche, avec les matchs de la deuxième journée du groupe De entre le Ghana et le Cameroun à 17h GMT et entre le Mali et le Cap-Vert à 20h GMT.