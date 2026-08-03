Angola: Le CFL reprend son service vers Cuanza-Norte et Malange

Ndalatando — Le Chemin de Fer de Luanda (CFL) a repris vendredi, son service vers Cuanza-Norte et Malange, suite à des travaux de réparation sur la voie ferrée entre les deux provinces.

Selon un communiqué de presse du CFL, les réparations sur la ligne ferroviaire entre Quinzenza (Malange) et Lucala (Cuanza-Norte) sont terminées.

Après ces travaux, le premier train est parti à 3h00 vendredi de la gare de Musseques à Luanda, à destination de Malange, avec 10 wagons-citernes à gaz.

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Le second train, composé de six wagons de marchandises diverses, est parti de la gare de Lucala (Cuanza-Norte) pour la gare de Musseques (Luanda).

Le trafic ferroviaire entre Luanda/Cuanza-Norte/Malange a été interrompu suite au déraillement d'une locomotive et d'un wagon sur la ligne du CFL le 22 juillet, au niveau du tronçon Malange/Lucala (Cuanza-Norte).

L'accident, attribué par le CFL à l'état de dégradation avancé du tronçon de 215 kilomètres entre les villes de Zenza do Itombe (Cuanza-Norte) et Cacuso (Malange), n'a fait aucun blessé.

Les accidents sont fréquents sur la ligne du CFL. En février 2022, un accident similaire s'était produit à 10 kilomètres de Ndalatando (Cuanza-Norte).

La zone est réservée à la manoeuvre des véhicules et engins lors des travaux de maintenance.

L'accident, survenu au kilomètre 230, dans la commune de Lússue, a interrompu le trafic ferroviaire sur la section Luanda/Malanje et détruit environ 150 mètres de voie.

En 2021, le CFL a enregistré deux accidents sur ce tronçon. Le premier, en janvier, s'est produit dans la municipalité de Lucala (Cuanza-Norte) et impliquait également un train de marchandises. Le second, à Cacuso (Malanje), concernait une locomotive de maintenance.

Le CFL, inauguré en 1909, s'étend sur 479 kilomètres et relie la capitale angolaise (Luanda) aux provinces de Cuanza-Norte et de Malanje. Elle compte 28 gares et assure actuellement le transport de marchandises et de courrier.

Le transport de voyageurs est suspendu depuis environ deux ans en raison de l'état de la voie.

Le vandalisme perpétré ces dernières années par des habitants cherchant à se procurer des métaux ferreux pour les revendre illégalement aux aciéries a également contribué à la dégradation de la voie et, par conséquent, à des accidents.

À ces facteurs s'ajoutent des glissements de terrain qui ont également perturbé la circulation sur ce tronçon ferroviaire.