Cote d'Ivoire: Célébration de l'indépendance - Fraternité Matin dévoile « Mémoire de Côte d'Ivoire »

À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Fraternité Matin met son fonds documentaire au service de la mémoire collective. À partir du 1er août 2026, Fratmat.info déploie « Mémoire de Côte d'Ivoire », une série de sept capsules vidéo qui immergent les Ivoiriens au coeur des événements ayant façonné la nation, à travers les archives du quotidien de référence.

Depuis plus de soixante ans, Fraternité Matin raconte la Côte d'Ivoire. Des premiers pas de la jeune République aux grandes mutations économiques, sociales, politiques et culturelles, les colonnes du journal ont relaté, jour après jour, les événements qui ont fait l'histoire du pays. À l'occasion de la fête de l'indépendance, Fratmat.info ouvre exceptionnellement ses archives au grand public avec « Mémoire de Côte d'Ivoire », un nouveau rendez-vous éditorial qui met en lumière les moments forts de la Côte d'Ivoire moderne.

Cette série, conçue comme une immersion dans le passé, comprend sept capsules vidéo présentées par Didier Assoumou, chacune correspondant à une période, un événement ou une étape décisive de la construction nationale. Les capsules proposent une lecture vivante de l'histoire ivoirienne à travers les unes historiques de Fraternité Matin, les articles d'époque, les éditoriaux, les photographies, les témoignages publiés au fil des années. Elles permettent aux plus jeunes de découvrir les grandes étapes de l'édification du pays et aux générations qui les ont vécues de retrouver des souvenirs fondateurs.

« Mémoire de Côte d'Ivoire » montre que les archives de presse sont un patrimoine national et bien plus qu'un retour au passé. En parcourant les événements tels qu'ils étaient vus et relatés par Fraternité Matin, cette démarche rappelle la contribution du journal à la mémoire collective et à la transmission de l'histoire.

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