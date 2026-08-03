Congo-Kinshasa: Les Amis de Patrick Muyaya distribuent 1.000 kits scolaires aux élèves de 25 écoles de la FUNA à Kinshasa

L'ASBL « Les Amis de Patrick Muyaya », en étroite collaboration avec la Fondation chinoise pour le développement rural (CFRD), a procédé, du 25 au 29 juillet 2026, à la distribution d'un important lot de kits scolaires dans la circonscription de la FUNA.

Cette campagne a débuté à l'EP 3 Matonge dans la commune de Kalamu et à l'EP 1 Lisala à Kasa-Vubu, en prévision de la rentrée des classes. Au total, 408 élèves, issus d'au moins 10 établissements de la juridiction, ont bénéficié de ce premier lot composé de cartables, de cahiers et d'autres fournitures classiques nécessaires.

*L'éducation, socle de l'avenir*

Pour le député national et élu de la FUNA, Éric Tshikuma, ce geste revêt un sens profond : « Un sac à dos vide ne devrait jamais alourdir l'avenir d'un élève. Aujourd'hui, nous remplissons leurs sacs pour qu'ils puissent remplir leurs esprits. Voilà pourquoi chaque enfant compte ! »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la même logique, le député provincial élu de Bandalungwa, Jared Phanzu, qui a présidé cette cérémonie, a expliqué la portée de cette initiative pour le développement communautaire. Soulignant que l'avenir de la RDC repose sur l'éducation, il a rappelé que ce programme vise à soutenir chaque élève dans son parcours en le dotant d'un kit scolaire.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité des multiples réalisations à l'actif de l'ASBL. Elle apporte également une pierre à l'édifice des efforts du Gouvernement dans la mise en oeuvre de la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière d'éducation.

En effet, avant le déploiement de ce projet de kits scolaires (également appelé « Panda Pack »), la « Bourse d'études Patrick Muyaya » facilite la prise en charge des frais de scolarité des élèves des humanités. Outre ce soutien financier, les Amis de Patrick Muyaya se distinguent régulièrement par le don de bancs pupitres, la distribution de fournitures et la réhabilitation d'infrastructures scolaires délabrées.

*Un appel à la solidarité*

Les autorités éducationnelles ont exprimé leur profonde gratitude face à cet acte de générosité. Le Sous-proved de Kalamu a invité les Amis de Patrick Muyaya à pérenniser ces actions salvatrices pour la jeunesse.

Dans le même élan, le Sous-proved de Kasa-Vubu a profité de la remise pour lancer un appel vibrant aux personnes de bonne volonté. Il les a invitées à s'impliquer aux côtés de cette association pour garantir une scolarité effective aux enfants issus de familles démunies, rappelant à son tour que chaque contribution compte pour construire un avenir meilleur.

Partout où ils sont passés, Eric Tshikuma et Jared Phanzu ont tenu à adresser leurs vifs remerciements à tous Les Amis de Patrick Muyaya, et particulièrement à la Fondation chinoise pour le développement rural (CFRD), pour leurs précieuses contributions ayant permis la réussite de cette action.

La campagne de remise des kits scolaires devrait se poursuivre très prochainement pour toucher d'autres écoles ciblées dans la FUNA. Faciliter la scolarisation, soutenir les familles et garantir l'accès aux fournitures indispensables n'est pas qu'une action sociale... C'est une conviction profonde. Celle que pour bâtir le Congo de demain : chaque élève compte. »