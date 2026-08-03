Afrique: Le ministre de l'Eau affirme que l'« héritage vert » profite non seulement à l'Éthiopie, mais aussi à ses voisins et aux pays situés en aval

Addis Ababa — L'initiative « Green Legacy » (GLI) de l'Éthiopie permet non seulement d'apporter des améliorations mesurables en matière de ressources en eau, de durabilité des barrages et de productivité agricole grâce à une restauration environnementale scientifiquement prouvée, mais elle profite également aux pays voisins et en aval, a déclaré le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le ministre a également souligné la nécessité d'étudier les mécanismes internationalement reconnus de « paiement pour les services écosystémiques » (PES).

Selon Habtamu, le programme de restauration environnementale a transformé les bassins versants dégradés, permettant à une plus grande partie des précipitations de s'infiltrer dans le sol au lieu d'être perdue sous forme de ruissellement de surface destructeur.

Le couvert végétal joue un rôle essentiel dans le cycle hydrologique en augmentant la recharge des nappes phréatiques, en réduisant l'érosion des sols et en améliorant le débit des cours d'eau.

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Il a déclaré que le ministère avait vérifié scientifiquement l'impact de l'initiative « Green Legacy » grâce à des données satellitaires et à des études menées dans plusieurs bassins versants.

Les études menées dans le Haut-Awash, le bassin de l'Abay (Nil Bleu) et le bassin versant de Hawassa ont montré des améliorations significatives du couvert végétal, accompagnées de la réapparition de sources et de cours d'eau qui s'étaient auparavant asséchés.

« Il existe des zones où les rivières et les petits cours d'eau avaient disparu en raison de la déforestation. À la suite d'un reboisement à grande échelle, ces sources d'eau ont commencé à se reconstituer, et les sources coulent à nouveau », a déclaré le ministre.

L'amélioration de la végétation a également permis d'améliorer la qualité de l'eau en réduisant la sédimentation, les racines des arbres et le couvert végétal stabilisant le sol et empêchant l'érosion.

La réduction de la charge sédimentaire qui alimente les cours d'eau et les réservoirs revêt une importance croissante pour les infrastructures hydroélectriques de l'Éthiopie.

« Plus nous stockons d'eau dans nos barrages et moins ceux-ci reçoivent de sédiments, plus notre capacité à produire de l'électricité est grande, tout en prolongeant la durée de vie et en renforçant la sécurité des barrages. »

M. Habtamu a souligné que cette initiative améliore également la productivité agricole en augmentant la disponibilité en eau pour l'irrigation pendant la saison sèche.

Partout en Éthiopie, les communautés cultivent de plus en plus de blé, de légumes et de fruits en utilisant les rivières et les sources, dont le débit est devenu plus fiable grâce à la réhabilitation des bassins versants, a-t-il ajouté.

Au-delà de ses avantages nationaux, le ministre a déclaré que l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie contribuait à l'atténuation du changement climatique en augmentant la séquestration du carbone tout en améliorant la disponibilité en eau dans toute la région.

« L'Éthiopie ne plante pas seulement des arbres pour elle-même. En restaurant nos bassins versants, nous réduisons les émissions de carbone, augmentons la production d'oxygène et améliorons les débits d'eau, ce qui profite aux pays voisins. »

Les pays voisins comme le Kenya, la Somalie et le Soudan du Sud bénéficient de l'amélioration des débits fluviaux et de la réduction des risques d'inondation résultant des efforts de conservation des bassins versants menés par l'Éthiopie, a précisé le ministre.

Il a souligné que près de 30 % des plus de 48 milliards de jeunes plants mis en terre dans le cadre de l'initiative « Green Legacy » se trouvent dans les bassins versants des fleuves Abay, Baro et Tekeze, qui constituent d'importantes ressources en eau transfrontalières.

Ces investissements contribuent à réguler le débit des cours d'eau pendant les saisons sèches tout en réduisant les inondations en aval, a ajouté le ministre.

Le Soudan et l'Égypte bénéficient tous deux de ces investissements, car ils peuvent ainsi disposer de davantage d'eau, a déclaré M. Habtamu, appelant à une plus grande reconnaissance internationale des investissements de l'Éthiopie dans la restauration de l'environnement, qui fournissent des services écosystémiques s'étendant bien au-delà de ses frontières.

Le ministre a en outre souligné la nécessité d'explorer des mécanismes de paiement pour les services écosystémiques (PSE) reconnus au niveau international, arguant que les investissements de l'Éthiopie dans la protection des bassins versants génèrent des avantages mesurables en matière d'environnement et de ressources en eau pour les pays en aval.

« L'Éthiopie investit des terres, des ressources, du temps et de la main-d'oeuvre pour protéger ces bassins versants. Cela génère des avantages qui ont une valeur économique, et ces contributions devraient faire l'objet d'une évaluation scientifique dans le cadre des mécanismes de paiement pour les services écosystémiques acceptés au niveau international », a déclaré M. Habtamu.

Il a souligné que toute discussion future sur la compensation écosystémique devrait s'appuyer sur des recherches scientifiques rigoureuses et sur les meilleures pratiques internationales.

M. Habtamu a conclu en affirmant que l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie avait évolué, passant d'une simple campagne de plantation d'arbres à un programme complet de restauration environnementale qui renforce les ressources en eau, soutient la sécurité alimentaire, améliore la production d'énergie renouvelable et contribue à la durabilité environnementale de la région.