Soudan: Le Conseil de sécurité et de défense adopte des mesures pour renforcer la sécurité nationale et lutter contre le crime organisé

2 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Conseil de sécurité et de défense a tenu une réunion dimanche, présidée par le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des Forces armées soudanaises (FAS).

Le Conseil a examiné la situation sécuritaire générale du pays, évalué les progrès des opérations militaires et discuté des mesures visant à renforcer la sécurité et la stabilité.

Le Conseil a félicité les Forces armées soudanaises, les autres forces régulières, les forces de soutien et le peuple soudanais pour les victoires remportées sur différents fronts. Il a également rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie pour la défense de la nation, souhaité un prompt rétablissement aux blessés et exprimé l'espoir de la libération des captifs et du retour des personnes portées disparues.

Le Conseil a examiné les plans et l'état de préparation des Forces armées soudanaises, des forces régulières et des forces de soutien, et a confirmé leur capacité à défendre le pays et à préserver sa sécurité et sa souveraineté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Conseil a également discuté des défis auxquels est confrontée la sécurité nationale et a adopté plusieurs décisions et mesures visant à renforcer l'état de droit et à lutter contre le crime organisé.

Parmi les décisions clés, le Conseil a approuvé la création de tribunaux spéciaux chargés de traiter les affaires liées aux stupéfiants, à la traite des êtres humains, au trafic d'armes et au trafic d'or.

Le Conseil a également pris une décision interdisant aux membres des forces régulières et des forces de soutien de se trouver dans les zones minières et a ordonné la confiscation des armes et véhicules militaires trouvés en violation de cette directive.

Le Conseil de sécurité et de défense a réaffirmé l'engagement de l'État à poursuivre toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité nationale, renforcer l'état de droit et faire face à toutes les menaces à la sécurité, de manière à préserver la stabilité du pays et la sécurité de ses citoyens.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.