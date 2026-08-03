Soudan: Le Conseil de sécurité et de défense adopte des mesures pour renforcer la sécurité nationale et lutter contre le crime organisé

Le Conseil de sécurité et de défense a tenu une réunion dimanche, présidée par le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des Forces armées soudanaises (FAS).

Le Conseil a examiné la situation sécuritaire générale du pays, évalué les progrès des opérations militaires et discuté des mesures visant à renforcer la sécurité et la stabilité.

Le Conseil a félicité les Forces armées soudanaises, les autres forces régulières, les forces de soutien et le peuple soudanais pour les victoires remportées sur différents fronts. Il a également rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie pour la défense de la nation, souhaité un prompt rétablissement aux blessés et exprimé l'espoir de la libération des captifs et du retour des personnes portées disparues.

Le Conseil a examiné les plans et l'état de préparation des Forces armées soudanaises, des forces régulières et des forces de soutien, et a confirmé leur capacité à défendre le pays et à préserver sa sécurité et sa souveraineté.

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Le Conseil a également discuté des défis auxquels est confrontée la sécurité nationale et a adopté plusieurs décisions et mesures visant à renforcer l'état de droit et à lutter contre le crime organisé.

Parmi les décisions clés, le Conseil a approuvé la création de tribunaux spéciaux chargés de traiter les affaires liées aux stupéfiants, à la traite des êtres humains, au trafic d'armes et au trafic d'or.

Le Conseil a également pris une décision interdisant aux membres des forces régulières et des forces de soutien de se trouver dans les zones minières et a ordonné la confiscation des armes et véhicules militaires trouvés en violation de cette directive.

Le Conseil de sécurité et de défense a réaffirmé l'engagement de l'État à poursuivre toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité nationale, renforcer l'état de droit et faire face à toutes les menaces à la sécurité, de manière à préserver la stabilité du pays et la sécurité de ses citoyens.