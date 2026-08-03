La direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (DRICA) du Yaadga, en collaboration avec le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouahigouya, a procédé le jeudi 30 juillet 2026 dans le village de Soumiaga à l'incinération d'un important lot de produits prohibés, périmés et impropres à la consommation.

C'est environ plus de cinquante tonnes avec une valeur marchande estime a plus de cent millions de francs. Les produits saisis se répartissent comme suit : plus de 2375 cartouches de cigarettes frauduleuses pour une valeur marchande estimée à 47 500 000 FCFA, plus de 1 000 sachets et 413 bouteilles de liqueurs frelatées pour une valeur marchande estimée à 300 000 FCFA ; environ quinze (15) tonnes de produits alimentaires périmés pour une valeur marchande estimée à 7 500 000 FCFA saisie par le service de contrôle économique et de la répression des fraudes de la DIRCA Yaadga d'une part.

D'autre part , C'est 695 g de chanvre indien ,19 sacs et 01 carton contenant des médicaments prohibés, un (01) sachet noire contenant de la drogue,05 Chichas, un sac de sucre et un sac de bissap,01 carton de levure, 16 cartons et 05 sacs contenant de produit prohibées d'une valeur estimée à plus de 30 000 000 F CFA saisie par le tribunal de grande instance (TGI) de Ouahigouya qui ont été réduit en cendre à travers une opération d'incinération ce jeudi 30 juillet à Ouahigouya en présence des autorités administratives, des autorités judiciaires compétentes ainsi que des représentants des acteurs du secteur privé.

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Le secrétaire général de la région de Yaadga Kouilga Albert Zongo prenant la parole au nom du gouverneur a rappelé que la santé publique demeure une priorité des plus hautes autorités du pays à travers la Révolution Progressiste Populaire. Il a insisté sur le fait que les produits périmés ou prohibés peuvent provoquer de graves intoxications, des maladies parfois irréversibles voir des décès. « Chaque produit impropre à la consommation incinéré représente un danger écarté de nos familles. En retirant définitivement ces marchandises du circuit commercial nous sauvons potentiellement des vies et protégeons la santé des consommateurs » a-t-il déclaré.

Protéger la santé des populations

Le procureur du Faso près du TGI de Ouahigouya Aly Benjamin Coulibaly pour sa part, a rappelé que cette destruction répond à une prescription légale du code de procédure pénal en son article 242-14 alinéa 6 qui prescrit que le procureur du Faso a la possibilité de procéder à la destruction des produits lorsqu'il estime que la conservation la conservation de ces produits est dangereuse pour la communauté. Selon lui la loi prévoit des sanctions contre toute personne impliquée dans la vente des produits impropres à la consommation. « Les commerçants doivent comprendre que la commercialisation des produits prohibés ou périmés de la drogue et autres constitue une infraction pénale. La justice restera ferme face à tous ceux qui mettent volontairement en danger la santé des populations » a-t-il averti.

Le directeur régional en charge du commerce du Yaadga Mahamadou Zoré a expliqué que les produits détruits étaient composés notamment de denrées alimentaires périmés, de boissons impropres à la consommation et autres sont le résultat des contrôles réguliers effectués par ses services de contrôle économique et de la répression des fraudes dans la région. Il a souligné que les équipes de contrôle multiplient les inspections dans les marchés, les boutiques, les magasins et les lieux de stockage afin d'identifier les produits non conformes.

« Notre mission est de garantir que les consommateurs aient accès à des produits sûrs et de qualité. Les marchandises périmées, falsifiées ou prohibées n'ont pas leur place sur le marché burkinabè », a-t-il martelé. Monsieur Zoré a par ailleurs invité les commerçants à adopter des pratiques responsables, notamment en assurant une bonne gestion de leurs stocks et en retirant systématiquement les produits arrivés à expiration. « Notre objectif est d'amener les opérateurs économiques à respecter les règles afin de préserver la santé publique et de renforcer la confiance des consommateurs », a-t-il précisé. Il a également exhorté les populations à collaborer avec les services du commerce en signalant toute vente suspecte de produits périmés ou de qualité douteuse.

Prenant la parole au nom des opérateurs économiques, le président des commerçants de la commune de Ouahigouya Idrissa Ouédraogo a salué les efforts des autorités administratives, judiciaires et des services du commerce de Yaadga pour l'assainissement du marché local. Selon lui, l'incinération de ces produits constitue une lourde perte financière pour leurs propriétaires, mais elle demeure une mesure nécessaire pour préserver la santé des populations. « Voir partir en fumée autant de marchandises représente une perte considérable pour les commerçants concernés. Cependant, aucune valeur marchande ne peut être comparée à la valeur d'une vie humaine. Cette opération d'incinération doit servir de leçon à tous les acteurs du commerce illicite de la commune de Ouahigouya ainsi que toute la région », a-t-il déclaré.