Maroc: Tentatives de franchissement à Sebta et Melilla - L'Intérieur dresse le bilan

Le ministère de l'Intérieur a livré, par la voix de son porte-parole, une lecture détaillée des événements qui ont récemment secoué les points de passage menant aux villes de Sebta et Melilla, écartant toute thèse d'un mouvement spontané ou conjoncturel au profit d'une explication structurée mêlant désinformation numérique, réseaux de traite humaine et lectures erronées de décisions judiciaires.

Une mécanique de désinformation à l'oeuvre

Selon le département de l'Intérieur, les données recueillies et analysées convergent vers un constat sans ambiguïté : ces épisodes ne résultent pas de facteurs circonstanciels, mais de l'interaction de plusieurs dynamiques convergentes. Au premier rang figure l'exploitation malveillante de l'espace numérique et la propagation d'informations trompeuses, relayées notamment par des réseaux de traite des êtres humains, qui ont entretenu l'illusion d'un accès facilité -- et sans conséquences légales -- à l'espace européen.

Une réponse sécuritaire graduée et anticipée

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Face à ces signaux, les autorités publiques affirment avoir activé, dès les premiers stades, une approche préventive et globale, fondée sur une veille précoce des indicateurs, un relèvement du niveau de vigilance et de mobilisation, ainsi qu'un renforcement de la présence des services sécuritaires et des autorités territoriales. La surveillance terrestre et maritime a été intensifiée, permettant, selon le communiqué, de maîtriser le cours des événements, de protéger les vies humaines, de préserver l'ordre public et de sécuriser les frontières, dans le respect strict de la légalité et du principe de proportionnalité dans l'intervention.

Des chiffres officiels qui contredisent les estimations en circulation

Le ministère avance des données statistiques précises, issues de dispositifs de surveillance et de suivi de terrain déployés au niveau des points de départ des candidats au passage irrégulier. Le nombre effectif des personnes impliquées s'élèverait ainsi à environ 40 000 individus en direction de Sebta, et près de 1 135 en direction de Melilla -- ces derniers ayant tous été reconduits après être parvenus à rallier cette ville. Le département affirme que ce bilan, adossé à des mécanismes techniques homologués, constitue la référence à retenir, par contraste avec certains chiffres circulant sans fondement objectif ni source fiable.

L'effet inattendu de décisions judiciaires espagnoles

Le communiqué pointe un élément déclencheur précis : de récentes décisions rendues par la justice espagnole, restreignant l'application du renvoi immédiat à certains migrants irréguliers interceptés en haute mer. Ces décisions, déformées par des interprétations erronées et une diffusion trompeuse, auraient ancré chez une partie des candidats à la traversée la conviction qu'il était possible d'échapper au renvoi immédiat -- alimentant un schéma quasi unique de tentative : la traversée à la nage, perçue comme offrant de meilleures chances d'échapper à un rapatriement rapide.

Un bilan humain endeuillé

À ce stade, les événements ont donné lieu à l'enregistrement d'un décès accidentel, consécutif à une chute depuis une zone rocheuse jouxtant Sebta, ainsi qu'à dix décès par noyade. Le ministère souligne que la faible distance séparant les deux rives -- moins de 70 mètres -- et la profondeur relative limitée, ne dépassant guère deux mètres en certains points, ont pu susciter chez plusieurs candidats un sentiment trompeur de facilité, les conduisant à sous-estimer les risques encourus.

Concernant les informations relatives à d'éventuels décès supplémentaires à Sebta, les autorités marocaines indiquent poursuivre, dans le cadre des canaux de coopération officiels avec la partie espagnole, les vérifications nécessaires quant à l'exactitude de ces données ainsi qu'au nombre, à l'identité et à la nationalité des personnes concernées, en vue de l'accomplissement des procédures légales, administratives et humanitaires requises.

Retour à la normale et poursuites judiciaires en cours

Parallèlement, un dispositif de retour volontaire a été mis en place en coordination avec les autorités espagnoles, avec l'ouverture de points de passage pour les personnes souhaitant rentrer de leur plein gré -- contribuant à une normalisation progressive de la situation dans la région.

Le ministère précise par ailleurs que le parquet compétent a ouvert des enquêtes judiciaires afin d'établir l'ensemble des circonstances de ces événements, d'identifier les responsabilités et d'en tirer les conséquences légales.

Un partenaire « fiable et responsable »

En conclusion, le département de l'Intérieur réaffirme que la gestion du phénomène migratoire ne saurait s'envisager en dehors d'une approche globale fondée sur la responsabilité partagée, la solidarité effective et le partage des charges. Le Royaume, insiste le communiqué, demeurera un partenaire fiable et responsable, engagé dans le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains -- tout en réaffirmant sa détermination à mobiliser tous les moyens nécessaires pour protéger l'ordre public, sécuriser ses frontières et garantir la sûreté des personnes et des biens, dans le respect de la souveraineté du droit et des engagements nationaux et internationaux du Royaume.