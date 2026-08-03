Gabon: Darcia Boungouendji - La plume qui éclaire Malebe Fm célèbre une nouvelle année de vie

Aujourd'hui, les projecteurs sont tournés vers une femme de talent, de passion et d'engagement. L'une des plus belles plumes du pôle numérique de MALEBE FM, Darcia Boungouendji, célèbre son anniversaire.

À travers ses écrits, Darcia ne se contente pas d'informer : elle raconte, valorise et fait rayonner les réalités de notre territoire avec une sensibilité et un professionnalisme remarquables.

Son sens du détail, sa rigueur journalistique et son amour du travail bien fait font d'elle, une voix montante du journalisme gabonais.

Toujours disponible, discrète mais redoutablement efficace, elle contribue chaque jour à renforcer l'image et la crédibilité de Malebe Fm. Derrière chaque article se cache une femme déterminée, convaincue que les mots ont le pouvoir de rapprocher les populations et de mettre en lumière les initiatives qui font avancer notre société.

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En ce jour si particulier, toute la famille de Malebe Fm lui adresse ses plus chaleureuses félicitations. Que cette nouvelle année de vie lui apporte une santé de fer, un bonheur sans limite, de nouvelles inspirations et une carrière encore plus brillante.

Joyeux anniversaire, Darcia Boungouendji ! Continue d'écrire l'histoire avec cette plume élégante qui fait la fierté de Malebe Fm.

Que tes plus beaux chapitres restent encore à écrire.

Joyeux anniversaire à Darcia Boungouendji !