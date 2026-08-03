Congo-Brazzaville: Disparition - Gilbert Djombo Bomodjo sera porté en terre ce 3 août au mausolée Marien-Ngouabi

Le corps sans vie de l'ancien préfet du département de la Likouala, Gilbert Djombo Bomodjo, décédé le 19 juillet dans un hôpital parisien, à l'âge de 77 ans, des suites d'une longue maladie, est arrivé à l'aéroport international Maya-Maya, le 1er août, avant son inhumation ce lundi au mausolée Marien-Ngouabi.

Arrivée par le régulier d'Air France, la dépouille de Gilbert Djombo Bomodjo a été accueillie par les parents, amis et membres du Parti congolais du travail (PCT) qui ont salué sa mémoire. Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, est allé également témoigner son attachement et sa considération à son illustre collaborateur.

Préfet du département de la Likouala de 1997 à 2025, Gilbert Djombo Bomodjo a marqué de son empreinte la vie publique congolaise. Il s'est illustré, en effet, tout au long de sa gouvernance locale, par la rigueur et son franc-parler. Battant le record de longévité au poste de préfet dans un département, il ne mâchait pas de mots lorsqu'il s'agissait de critiquer le double-jeu, le tribalisme et l'ingratitude de certains cadres de la Likouala, voire du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'affichant comme l'un des fidèles compagnons du chef de l'Etat, Gilbert Djombo Bomodjo ne jurait qu'au nom de son mentor avec qui il affirmait partager des souvenirs communs et émouvants. Denis Sassou N'Guesso l'appelait affectueusement et chaleureusement, d'après des témoignages, le grand-préfet. Le programme officiel des obsèques prévoit le recueillement ce 3 août au siège communal du PCT, en présence du président de la République, avant son inhumation au mausolée Marien-Ngouabi.