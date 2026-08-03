Congo-Brazzaville: Assainissement - Juste Mondelé perpétue la lutte contre l'insalubrité

À l'occasion du premier samedi du mois, dédié à l'opération « Zéro déchet plastique », le ministre de l'Assainissement, de l'Entretien routier et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a perpétué, le 1er août, la traditionnelle campagne de sensibilisation et de nettoyage des artères de Brazzaville, à quelques jours de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Congo.

« Nous sommes à quatorze jours de la fête nationale. Comme à l'accoutumée, avant les festivités, on nettoie, on rend notre maison plus belle. C'est ce qui se fait à Brazzaville aujourd'hui », a déclaré le ministre Juste Désiré Mondelé, en présence du maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, et des représentants du Programme des Nations unies pour le développement et de la Fondation Congo Assistance.

Il a invité la population à constater les travaux d'embellissement réalisés dans plusieurs espaces de la capitale, notamment le nettoyage des berges et des bassins versants naturels. Le ministre de l'Assainissement, de l'Entretien routier et du Développement local a toutefois insisté sur un constat récurrent: la saleté dans l'espace public est avant tout le fait de l'homme. « Le citoyen veut une chose et son contraire. Il souhaite que la ville soit propre, mais il contribue parfois à ce qu'elle ne le soit pas ». À cet effet, il a lancé un appel à la citoyenneté, au patriotisme et à la responsabilité individuelle. « La propreté est l'affaire de tous. Chaque petit geste compte pour faire de Brazzaville une ville verte et belle », a-t-il dit.

Interrogé sur la persistance du marché illicite des sachets en plastique, malgré le décret interdisant leur commercialisation, le ministre Juste Désiré Mondelé a estimé que la pédagogie et la répression doivent aller de pair. « Au-delà de la répression, c'est une question de santé. Le plastique pollue le sol pendant des années et provoque des maladies. Il faut sensibiliser, éduquer et aimer sa ville, son quartier, son pays », s'est-il exprimé, saluant, par ailleurs, le rôle essentiel de la presse dans l'amplification du message.

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Toutefois, le ministre rappelle que cette opération s'étendra prochainement aux autres villes, en lien avec la rentrée scolaire. « Nous allons nous impliquer avec mes collègues de l'Éducation nationale pour préparer cette rentrée et toucher les apprenants à l'intérieur du territoire », a poursuivi Juste Désiré Mondelé. Pour lui, le Plan national de l'assainissement et de l'hygiène (PNA), récemment approuvé par le gouvernement, constitue désormais le cadre stratégique de référence. « Chacun jouait sa partition séparément. Avec le PNA, nous allons harmoniser nos actions pour des résultats cohérents et concrets », a-t-il précisé.

Le ministre a clôturé la journée par la visite de plusieurs sites réaménagés de la capitale. Il a pu constater les avancées des travaux d'embellissement et échanger avec les équipes mobilisées, louant leur engagement.