Le décès du général de division DEM Aly Justin, Chef d'État-Major général adjoint des Armées, survenu le 31 juillet 2026, continue de susciter de nombreuses réactions au sein des Forces de défense et de sécurité. Dans un hommage empreint d'émotion, le général de brigade Assamoua Guiézou a salué la mémoire d'un officier « d'exception », dont le parcours et les qualités humaines auront durablement marqué l'armée ivoirienne.

Au-delà des responsabilités exercées par le défunt, le général Assamoua évoque avant tout une amitié de plusieurs décennies.

Les deux hommes se sont connus dans les années 1970 au Groupement Foncier de Marcory, où ils ont grandi ensemble avant d'emprunter des chemins différents qui les conduiront finalement à servir sous le même uniforme.

« Nos maisons étaient voisines. Nous avons partagé les jeux de notre enfance, les terrains de football et les souvenirs d'une jeunesse insouciante », rappelle-t-il, soulignant que cette complicité ne s'est jamais démentie malgré leurs parcours respectifs.

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Si Assamoua Guiézou rejoint très tôt la carrière militaire, DEM Aly Justin poursuit d'abord des études universitaires avant d'intégrer l'École des Forces armées (EFA) de Bouaké. Le destin réunira finalement les deux hommes au sein de la Promotion Colonel Roger Zinsou, l'une des promotions emblématiques des officiers ivoiriens.

Le général Assamoua revient également sur la carrière militaire de son compagnon d'armes, saluant un officier dont les qualités de commandement se sont illustrées à plusieurs niveaux de responsabilité. Il rappelle notamment son passage à la tête de l'École nationale des sous-officiers d'active (ENSOA), où son sens de l'organisation, son exigence professionnelle et son souci du détail ont laissé une empreinte durable.

L'auteur de l'hommage insiste particulièrement sur la contribution du général DEM Aly Justin à l'organisation du cérémonial militaire ivoirien. Pendant plusieurs années, celui-ci a présidé le comité chargé de l'organisation du défilé militaire de la Fête nationale du 7 août, contribuant, selon lui, à moderniser et à rehausser la qualité de cette cérémonie républicaine.

« L'armée ivoirienne avait trouvé en lui un véritable maître du cérémonial militaire », écrit-il, estimant que les succès enregistrés lors des précédents défilés doivent beaucoup à son expertise et à son sens de l'innovation.

Le général Assamoua rappelle d'ailleurs que le travail accompli par DEM Aly Justin avait été publiquement salué en août 2025 par le chef d'État-Major général des Armées, le général d'armée Lassina Doumbia, à l'issue du défilé marquant le 65e anniversaire de l'indépendance.

Évoquant le prochain défilé du 7 août 2026, prévu pour la première fois à Yopougon, il estime que l'empreinte du disparu continuera d'accompagner les soldats appelés à prendre part à cette cérémonie, quelques jours seulement après sa disparition.

En conclusion, le général de brigade Assamoua Guiézou adresse ses condoléances à la famille biologique du défunt, à ses frères d'armes, aux membres de la Promotion Colonel Roger Zinsou ainsi qu'à tous ceux qui ont connu le général DEM Aly Justin, dont il salue la mémoire comme celle d'un officier loyal, d'un chef respecté et d'un homme profondément attaché au service de la Nation.

Source : & ». Fondé en 2016. Réseau citoyen qui valorise l'Histoire de Côte d'Ivoire, de l'Armée et la Gendarmerie en particulier. Célébrer nos Pionniers. Communiquer sur les valeurs. Transmettre l'Histoire.