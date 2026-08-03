Cote d'Ivoire: Marcory - Laurent Tchagba relance « Santé Pour Tous » pour renforcer les soins de proximité

La deuxième édition de l'opération « Santé Pour Tous » a été officiellement lancée le samedi 1er août 2026 à Marcory par le député de la commune et ministre conseiller à la Présidence de la République, Laurent Tchagba. Portée par la Fondation TBL Espoir & Espérance, avec l'appui du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, cette initiative vise à rapprocher les services de prévention, de dépistage et de suivi médical des populations.

Prévu du 1er août 2026 au 28 février 2027, le programme repose sur une approche de proximité. Des équipes médicales sillonneront les quartiers et se rendront au domicile des habitants afin d'assurer des consultations, de détecter précocement certaines pathologies et d'orienter, si nécessaire, les patients vers les structures sanitaires adaptées.

Pour faciliter leurs interventions, les agents de santé ont été dotés de motos tout-terrain et d'équipements médicaux, notamment des tensiomètres, des glucomètres, des thermomètres ainsi que des tests rapides de diagnostic du paludisme. Au-delà des consultations, ils auront également pour mission de sensibiliser les populations aux bonnes pratiques en matière de santé.

Une stratégie de proximité au service des populations

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Lors de la cérémonie de lancement, Laurent Tchagba a souligné que cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts consentis par l'État pour améliorer l'accès aux soins, à travers la construction d'infrastructures sanitaires, le renforcement des plateaux techniques et l'amélioration de l'offre de santé.

Le député de Marcory a insisté sur le caractère inclusif de l'opération, précisant qu'elle est ouverte à tous les habitants, sans distinction d'appartenance politique, religieuse ou communautaire. Il a, à cet effet, invité les chefs de communauté, les guides religieux et les responsables de quartier à accompagner les équipes déployées sur le terrain afin de favoriser l'adhésion des populations.

Représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, le directeur régional de la Santé d'Abidjan 2, N'Dri Roger, a salué une initiative qui, selon lui, contribue à rapprocher davantage les services de santé des citoyens. Il a estimé que cette démarche est en phase avec l'objectif des autorités sanitaires de garantir un accès équitable à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire.

Plus de 10 000 personnes consultées lors de la première édition

La présidente du mouvement de soutien des agents de santé aux actions de Laurent Tchagba, François-Bachelards Rita, a présenté le bilan de la première édition de « Santé Pour Tous ». Selon elle, l'opération avait permis de consulter 10 452 personnes, de réaliser 8 887 tests de glycémie et de prendre en charge 1 005 patients.

Le programme avait également assuré le suivi de 1 545 personnes souffrant d'hypertension artérielle et placé sous observation 530 patients présentant diverses pathologies, notamment le paludisme et l'hypertension.

Pour cette deuxième phase, les organisateurs entendent approfondir le diagnostic des besoins sanitaires des habitants de Marcory, améliorer le suivi des patients et identifier des solutions adaptées afin de renforcer durablement la prise en charge médicale dans la commune.

À travers cette initiative, les promoteurs misent sur la prévention et le dépistage précoce comme leviers pour améliorer l'état de santé des populations et encourager une fréquentation plus régulière des structures sanitaires.