Afrique: Jorge Vilda - Notre objectif est de remporter le match contre le Sénégal pour terminer en tête du groupe

Le sélectionneur national, Jorge Vilda a affirmé, dimanche à Rabat, que l'objectif de l'équipe nationale est de remporter le match contre le Sénégal, prévu lundi au stade Moulay El Hassan à Rabat (21h00), pour finir en tête du groupe et assurer la qualification pour les quarts de finale.

S'exprimant en conférence de presse d'avant match, comptant pour la 3e et dernière journée du groupe A, Vilda a souligné que « les joueuses de l'équipe nationale sont conscientes de l'importance de ce match crucial pour la qualification et le classement », ajoutant que « cette rencontre est une petite finale contre une équipe que nous connaissons bien ».

Il a noté que « nous allons jouer de la meilleure façon possible pour faire un bon résultat », précisant que « le plus important est de limiter le danger du Sénégal qui excelle dans les contre-attaques, les transitions rapides et les balles arrêtées ».

« Le Maroc est une équipe qui a évolué et qui est capable de faire la différence sur le terrain », a-t-il assuré, relevant que les joueuses sont disposées à donner le meilleur d'elles-mêmes pour avancer dans la compétition.

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La joueuse de l'équipe nationale, Sakina Ouzraoui a, de son côté, souligné l'importance du soutien du public marocain pour remporter la victoire, précisant que ce soutien représente une grande motivation pour s'imposer lors des rencontres.

« Nous avons déjà joué contre le Sénégal, mais le match de demain sera différent », a-t-elle indiqué, estimant que « les équipes évoluent d'année en année et nous allons faire le maximum pour s'imposer ».

Elle a expliqué que « nous sommes déterminées à bien gérer ce match par ce que la qualification n'est pas encore confirmée », ajoutant que « cette CAN est serrée car même avec 6 points nous ne sommes pas encore qualifiées au prochain tour, ce qui implique une grande concentration sur notre prestation et notre jeu pour créer des occasions capables de faire la différence face au Sénégal ».

Le Maroc occupe la tête du groupe A avec 6 unités, suivi de l'Algérie (3 pts), du Sénégal (3 pts) et du Kenya (0 pt).