Sénégal: 21 décès recensés sur les routes du Magal par les sapeurs-pompiers

Touba — La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), par la voix de son responsable de la communication, le lieutenant Djily Diouf, a déclaré avoir réalisé à ce jour 309 interventions ayant débouché sur la prise en charge de 524 victimes dont 21 ont perdu la vie du fait principalement d'accidents enregistrés sur les routes du grand Magal de Touba.

Sur les 524 victimes recensées, 503 ont été assistées par les équipes de secours, tandis que 21 corps sans vie ont été dénombrés, précise-t-il dans un communiqué rendu public dimanche pour faire le point de situation de cet événement religieux.

Les accidents de la circulation représentent l'essentiel des interventions, avec 221 cas enregistrés. Ils ont provoqué 472 victimes, dont 451 ont été prises en charge et 21 sont décédées, selon la même source.

Le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers assure également avoir distribué 937 mètres cubes d'eau aux populations et assuré 138 consultations médicales gratuites au profit des pèlerins.

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Le lieutenant Djily Diouf signale une forte affluence au niveau de la Grande Mosquée de Touba ainsi que sur les principaux axes qui y mènent, une situation susceptible d'accroître les risques de bousculade.

Face à cette situation, il invite les pèlerins à limiter leurs déplacements dans les zones de grands rassemblements et recommande aux parents de surveiller de près les enfants de moins de cinq ans.

L'officier de communication du détachement de la BNSP appelle également les responsables des grandes cuisines à redoubler de vigilance pour prévenir les incendies, en évitant les feux nus laissés sans surveillance et en respectant les consignes de sécurité.