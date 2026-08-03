Sénégal: Bassirou Diomaye Faye souhaite un 'excellent Magal' aux fidèles

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé dimanche ses souhaits d'un excellent Magal aux fidèles et ses voeux de santé et de longévité au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

"En ce jour béni du Grand Magal de Touba, je souhaite un excellent Magal à tous les fidèles", a notamment écrit le chef de l'Etat sur sa page Facebook.

Il a dans la foulée prié Dieu pour qu'il accorde une longue vie et une bonne santé au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, de même que la paix, la stabilité et la prospérité au Sénégal.

Des centaines de milliers de fidèles musulmans, principalement des disciples de la confrérie mouride, prennent part ce dimanche à Touba, au centre du Sénégal, au grand Magal, manifestation religieuse commémorant le départ en exil en 1895 du fondateur de la cette confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, de son vrai nom Ahmad Ibn Muhammad Ibn Habiballah (1853-1927).

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De diverses régions du Sénégal et de l'étranger, les fidèles ont convergé vers Touba, dans la région de Diourbel, au fondateur du mouridisme, une figure influente et reconnue de l'islam, notamment du soufisme, mais également de la résistance pacifique au colonialisme.

D'année en année, un nombre croissant de fidèles et de citoyens participe à l'évènement qui, au-delà de sa dimension religieuse, symbolise l'accomplissement d'une destinée ayant fini de prendre des allures d'un triomphe à la fois contemporain et posthume du fondateur de la confrérie mouride sur le colonialisme et son projet négationniste et déshumanisant.