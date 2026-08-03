Sénégal: Magal 2026 - 566 pèlerins secourus par la Croix-Rouge sénégalaise

Touba — La Croix-Rouge sénégalaise a assisté 566 pèlerins vulnérables, dont 98 enfants égarés, dans le cadre de la couverture sanitaire du Grand Magal, grâce au déploiement de 448 secouristes répartis sur 29 sites de santé à Touba et Mbacké, à l'occasion du Grand Magal, annonce un communiqué parvenu à l'APS

Le dispositif est déployé dans les hôpitaux de Dianatou, Ndamatou et Cheikhoul Khadim, des centres de santé, des postes médicaux avancés, au péage Ila Touba, ainsi qu'au niveau de plusieurs domiciles de chefs religieux et de dahiras, précise l'organisation.

Une équipe mobile assure également la prise en charge des pèlerins vulnérables aux abords de la Grande Mosquée de Touba.

Parallèlement, des volontaires sont mobilisés pour le rétablissement des liens familiaux des enfants égarés et la vulgarisation de l'application premiers secours en apprentissage mixte.

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Une ambulance médicalisée et deux pick-up, ont permis d'évacuer 16 blessés vers différentes structures sanitaires, dont sept victimes de deux accidents de la circulation survenus au niveau du péage Ila Touba, indique le secrétaire général du comité départemental de la Croix-Rouge de Mbacké, Modou Diop, cité dans le communiqué.

Pour la seule journée du 1er août, 116 pèlerins ont été assistés au poste de secours du péage, tandis que 336 autres patients ont été pris en charge à l'hôpital Ndamatou, fait-il savoir.

Il souligne également que 90 des 98 enfants égarés reçus ont été réunifiés avec leurs parents, alors que 128 déclarations de disparition de cette catégorie d'âge ont été enregistrées.

Le Comité départemental de la Croix-Rouge de Mbacké a participé à l'ensemble des activités préparatoires du Grand Magal, notamment aux réunions des commissions départementales et locales de développement.

Il a aussi pris part aux travaux des commissions médicale et circulation, à la couverture sanitaire des opérations de nettoiement et des caravanes 18 Safar, ainsi qu'à des actions de formation des premiers répondants et de sensibilisation.