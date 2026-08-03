Sénégal: Grand Magal de Touba - Le bilan s'alourdit à 21 morts sur les routes

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) poursuit son dispositif de secours à l'occasion du Grand Magal de Touba. Dans son point de situation arrêté au dimanche 2 août 2026 à 7 heures, elle fait état de 309 interventions ayant impliqué 524 victimes, dont 503 ont été assistées. Les secours déplorent également 21 décès.

Les accidents de la circulation demeurent la principale cause d'intervention. Sur les 309 opérations enregistrées, 221 concernent des accidents routiers, lesquels ont fait 472 victimes, dont 451 ont été prises en charge par les équipes de secours. Le bilan de ces accidents s'élève à 21 personnes décédées .

En parallèle des interventions d'urgence, les sapeurs-pompiers poursuivent leurs actions d'assistance aux pèlerins. Au total, .937 mètres cubes d'eau ont été distribués aux populations. Le détachement médical a également assuré des consultations gratuites au profit de 138 patients.

À l'occasion de cette journée marquant le Grand Magal, les sapeurs-pompiers signalent une très forte affluence au niveau de la Grande Mosquée de Touba ainsi que sur les principaux axes qui y conduisent. Une situation qui, selon eux, accroît les risques de bousculades.

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Face à cette forte concentration de fidèles, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite les pèlerins à limiter leurs déplacements, notamment dans les grands rassemblements, et à porter une attention particulière aux enfants de moins de cinq ans afin d'éviter qu'ils ne se perdent dans la foule.

Les soldats du feu attirent également l'attention sur les risques d'incendie dans les grandes cuisines aménagées pour les besoins du Magal. Ils recommandent aux responsables de ces espaces de faire preuve d'une vigilance accrue, d'éviter de laisser des feux nus sans surveillance et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.